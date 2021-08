Informar para lograr la aceptación

sábado 07 de agosto de 2021 | 6:04hs.

En San Pedro el vacunatorio de Covid-19 funciona a pleno y con buena demanda por parte de la población objetivo. En tanto, desde ayer los agentes sanitarios buscan informar a los 170 pacientes mayores de 60 años sobre la posibilidad de la vacunación combinada. La tarea es ardua y consiste en llamar a cada paciente.



En la localidad hasta la fecha se aplicaron 13.000 dosis de vacunas contra el Covid-19 en mayores de 18 años, siendo de suma importancia completar la inmunidad con la segunda dosis. Por ello, los agentes sanitarios se están contactando telefónicamente con quienes deberían recibirla a fin de transmitirle información fidedigna en torno a la combinación de vacunas.



Si bien la mayoría prefiere esperar, ya que la alternativa es voluntaria, otros sienten tranquilidad y valoran esta posibilidad. Tal es el caso de Egon Schafer (73), uno de los primeros remiseros de San Pedro y que pese a tu edad continúa en actividad.



El hombre se contagió de Covid-19 a finales de febrero y debió recuperarse de las secuelas.



Sobre la aceptación, el remisero, que fue el primero en recibir la combinación de Sputnik V con Astrazeneca en la localidad, indicó: “Me llamaron y sin duda acepté, es importante para mí completar la efectividad de la vacuna con la segunda dosis. No hay que tener miedo, yo tuve coronavirus, me costó bastante recuperarme. Ahora ya estoy bien y así quiero continuar, por eso me vacuné, para seguir trabajando tranquilo”.



El vacunatorio está abierto para mayores de 60 años que cumplieron las semanas para la segunda dosis y quieran optar por la combinación.