Arrancó la combinación de vacunas y ampliarán las franjas etarias

sábado 07 de agosto de 2021 | 6:05hs.

Los mayores de 60 años que recibieron hace ocho semanas o más la primera vacuna Sputnik V empezaron a ser vacunados desde ayer con AstraZeneca como segunda dosis, de forma opcional. El objetivo propuesto es completar esquemas de vacunación ante el faltante en el país del segundo componente de la vacuna de origen ruso y ante la posible circulación de otras variantes del coronavirus. Y además para lograr mayor apertura a las actividades.



En el primer día la demanda fue fluida, escasa en algunos vacunatorios y no hubo aglomeraciones, ya que se organizó por terminación de DNI y seguirá hoy y mañana, ya sin importar la finalización de los números de documento. Ayer se aplicaron 1.240 dosis.



En tanto, se espera que desde la semana próxima se amplíe la convocatoria a más franjas etarias.



“¿Es segura la combinación?”, “¿puedo seguir esperando la Sputnik V?”, fueron algunas de las preguntas que se oyeron en la mañana del viernes. Ante cada duda, un vacunador o agente sanitario llevaba respuestas y tranquilidad a los aún indecisos.



La mayoría de los que acudieron ayer en busca de completar el esquema llevaban hasta cuatro meses esperando. Matilde Luján (61) y su esposo Raúl Arevalo (60) se aplicaron el primer componente de la vacuna rusa en abril y este viernes fueron hasta el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir) del barrio Yacyretá en busca de la ansiada segunda dosis. “Decidí venir para sentirme más segura y no esperar más”, dijo ella y él coincidió y agregó: “Estaba preocupado porque pasaron cuatro meses y como escuché que esta vacuna es segura, decidí venir”.



Si bien en Posadas se dispusieron cuatro vacunatorios de 8 a 18: la Casa del Bicentenario de Itaembé Miní, el Imefir en Yacyretá, el Multicultural del cuarto tramo de la Costanera y el Finito Gehrmann, la mayoría acude a este último.



“Llevaba tres meses esperando la vacuna, todas las semanas venía y preguntaba si llegó, ahora me siento más tranquila porque soy diabética”, contó Mercedes Velázquez a El Territorio. “Escuché a los médicos que aconsejan que la gente se vacune, principalmente por la aparición de la cepa Delta que es más peligrosa”, sostuvo sobre por qué se inclinó por la combinación con Astrazeneca.



Eduardo (61), otro de los vacunados, indicó que esperó cuatro meses y en el medio contrajo Covid-19. “Si bien ahora tengo tranquilidad, me queda siempre alguna duda sobre las combinaciones, pero creo que esta es la mejor opción, se la recomiendo a todos. Lo ideal hubiera sido haberme dado la segunda dosis de Sputnik V, pero hoy esta es la opción más inmediata y está avalada por los científicos más importantes del país. Así que a pesar de las dudas y los temores que uno pueda tener, le aconsejo a la gente que se vacune con la combinación”, destacó.



“En este período de tiempo tuve Covid-19 y lo pasé casi sin síntomas, creo que fue gracias a la vacuna y mis condiciones generales de salud, pero a medida que pasaban los meses estaba ansioso por la segunda vacuna, más ante una posible segunda ola y estando en una provincia como Misiones, con tanta frontera”, añadió.



Por su lado, Samuel Ustares (69), no ocultó su molestia por la larga espera. “Vine a los tres meses y no había vacunas. Ahora escuché que el gobierno autorizó aplicar la AstraZeneca por número de documento y me tocaba hoy. Vine para completar el calendario de vacunación porque quiero moverme con tranquilidad por la provincia y la frontera cuando se pueda. Pero no confío en el gobierno”, afirmó.



Preguntas

“Muchos preguntan antes si se pueden hacer o no la combinación, algunos tienen miedo porque son personas mayores de 60 años”, explicó Mabel Mendoza, a cargo del vacunatorio en el Finito Gehrmann, donde entre las distintas franjas de población colocan 1.400 vacunas por día.



En Eldorado, el vacunatorio del ex Galpón 10 recibió en la mañana del viernes unas 40 personas mayores de 60 años que habían recibido la primera dosis de la vacuna rusa para ser vacunados con una segunda dosis de AstraZeneca.



María Teresa Squeri (64) contó: “Recibí la primera dosis de la Sputnik V hace cuatro meses y la verdad que estaba ansiosa por la segunda dosis para mi tranquilidad. No tengo problemas de que la segunda dosis sea de otra vacuna, confío en los médicos que dicen que funciona. Y además la combinación de vacunas es algo que se está practicando en todo el mundo”.



En Iguazú un gran porcentaje de mayores de 60 años que recibieron la primera dosis de la Sputnik V se acercó al Centro de Convenciones para recibir la segunda dosis con la vacuna AstraZeneca.



Por su parte, Diógenes Brítez Villalba (70), recibió la primera dosis el 10 de abril. “Me enteré esta mañana (por ayer), me dijo mi vecina, y ahí nomás me preparé, esperé el colectivo y vine”, indicó aliviado. “Soy un hombre al que le gusta salir, por eso quería vacunarme para sentirme más seguro. Hace 50 años fumo, no pude dejar nunca y por eso me cuido mucho, la vida es muy linda para morir, tengo mucho por hacer todavía”, agregó.

Con la información de corresponsalía Eldorado e Iguazú