El stock ganadero de Misiones sumó 17.638 cabezas en 2020 según Nación

sábado 07 de agosto de 2021 | 4:30hs.

Según los últimos datos que difundió recientemente el Ministerio de Agricultura de la Nación, el stock ganadero bajó en casi un millón de cabezas de 2019 a 2020. Así se pasó de 54.460.799 a 53.517.534.

En ese marco y con varias provincias que acompañaron la tendencia negativa, Misiones mostró una leve mejora y pasó de 349.748 a 367.386 animales. Una leve mejora de 17.638 cabezas, Desde la provincia se aclaró en tanto, que se vienen relevando registros de los últimos meses del ganado misionero y que estos números se darían a conocer en las próximas semanas.

En la comparativa anual se observa en tanto que los registros siguen estando lejos de la mejor marca que tuvo la provincia en 2013, donde se contabilizó a 447.153 vacunos. A partir de ahí los números fueron en descenso, marcando en 2018 la mayor caída hasta los 334.743 animales.

Por otro lado en el registro anual de Nación, Corrientes también mostró un retroceso en su rodeo total. Pasó de 4.632.046 en 2019 a 4.569.387 animales en 2020. Formosa paso de 1.661.361 cabezas en 2019 a 1.524.106 en 2020. Chaco tenía 2.465.506 en 2019 y el año pasado se registraron 2.287.212 animales. Entre Ríos registró en 2019, en total 4.441.967 vacunos y en 2020 tuvo una leve suba a 4.473.887.

Sobre la evolución de la ganadería en Misiones, el subsecretario de producción animal Sebastian Rodriguez, consideró que pese a los muchos problemas que enfrentó la actividad hay ánimo entre los productores para hacer crecer sus rodeos.

“El balance es positivo, se tuvo varias cuestiones que perjudicaron al sector, principalmente por cuestiones climáticas. En primera instancia tuvimos la sequía que azotó fuerte, ataques de plagas que disminuyeron mucho la producción de maíz para la suplementación animal. Teniendo en cuenta todo eso, es positiva la actividad”.

El médico veterinario recordó que “también hay que tener en cuenta que el precio del grano sufrió un incremento importante a nivel país, eso impactó en los costos de producción de la ganadería”. Pese a ello insistió en que “el movimiento fue bueno teniendo en cuenta la comercialización en los remates. Se notó que hubo más productores que vendían y productores que compraban”, apuntó.

Tecnificar y optimizar

Sobre las estrategias de cría en la provincia, apuntó que “Misiones tiene la particularidad de que haciendo un buen trabajo, con un buen planteo técnico, se puede producir y hacer el ciclo completo de la cría animal. Es ahí adonde apuntamos a ser más eficientes en la producción forrajera, tanto en las pasturas implantadas como en la producción de granos. También estamos tratando de tecnificar cada vez más las chacras para poder aumentar los volúmenes de producción y que a su vez sean más eficientes”.

Diferenció que para promover la ganadería se fijan en el perfil y extensión que ofrezca el ganadero misionero.

“El productor si no está en posición de ser criador, por ahí tiene más posibilidades de hacer rentable su actividad haciendo recría o terminación. La idea es orientar al colono en esa dirección, que haga lo que le va significar mayor rentabilidad”, consideró.

Según Rodriguez en las evaluaciones que vienen haciendo desde el Ministerio del Agro y la Producción, “estamos viendo que el productor con pequeñas superficies, tienen más rentabilidad dedicándose a la recría haciendo ciclos más cortos. Recría y terminación de novillos en doce meses y no dedicándose a la cría con ciclos muy largos y con poco volumen de producción”.

Se enfatizó en tanto que “se está trabajando mucho sobre la optimización de la superficie”.

Detalló así que “los productores están siendo más conscientes con el desarrollo de las actividades productivas y también están sumando a la producción reservas forrajeras. También hay productores pequeños y medianos que están implementando técnicas de reservas de forraje. Además hay mucha conciencia sobre el cuidado de las reservas hídricas así como el medio ambiente. Se trabaja mucho con otros ministerios para que la actividad productiva también está sujeta al cuidado del medio ambiente”, relató a El Territorio.

Piden tener más proyección

Carlos Navajas, presidente de la Sociedad Rural de Misiones, consideró que en la actualidad los productores misioneros intentan sumar más cabezas a sus rodeos. Pero observó que es difícil la inversión, más en un contexto cambiante de políticas públicas que no ayudan a la actividad.

“El productor quiere producir lo más posible. El tema es que no hay productores ganaderos exclusivos en Misiones. Hay quienes tienen un poco de ganado, con algo de forestaciones y otras actividades. Y muchas veces las otras actividades están siendo más interesantes que la cría de ganado”.

Agregó además que “lamentablemente tenemos gobiernos que intentan tener carne barata para el pueblo y no nos dan herramientas para producir más. La verdad es que cada vez es menos interesante dedicarse a la actividad ganadera. Por ahí con una loma de tierra colorada linda, se está más tentado a hacer yerba, eucalipto u otra forestación para papel o resina. Así la actividad ganadera va perdiendo fuerza”, comentó.

Opinó que se tendría que “dar más valor al producto ganadero’’. Y puntualizó que “las zonas de pastizales son de muchísima diversidad y el guardián de esa biodiversidad es la ganadería. Si en los pastizales ponemos otra actividad productiva vamos a ir perdiendo biodiversidad”.

El directivo misionero observó que muchas veces mientras más chica es la chacra “se tiene más actividades porque no se sabe cuál va a valer menos”.

Por otro lado apuntando a las políticas productivas de Nación recordó que es muy importante tener una proyección para dedicarse a la ganadería. “No se sabe de acá a diez años lo que puede pasar. Si estoy en ganadería y cierran las exportaciones cambia todo ”, ejemplificó.

Apuntó por otro lado que hay políticas difíciles de entender y que se contraponen a la posibilidad de aumentar la producción para generar más recursos. “Con la yerba se está intentando que no se plante más de 5 hectáreas por chacra, y por otro lado se cierra la exportación de carne. Así por un lado se intenta que la yerba mate no pierda valor y pero por otro, se tira para abajo el precio del ganado que tienen los productores. No tiene sentido que se apoye a una actividad y se condene a otra”, manifestó.

Enfatizó finalmente, en defensa de su actividad, que “hay que hacerle entender al consumidor que no somos los malos de la película. Hay que diferenciar la ganadería que queremos y que el consumidor pueda elegir y actuar en consecuencia. Si hay un ganado que afecta al medio ambiente, no lo consumamos. Pero si hay una cría que cuida el medio ambiente vamos a apoyarla”, propuso.

La provincia con más bueyes de la Argentina

Un dato que destaca en el ganado presente en Misiones es que la provincia lidera por lejos en la cantidad de bueyes en su territorio. Los animales, muy identificados con el trabajo de la agricultura familiar también tiene su utilidad como herramienta para el traslado por el terreno irregular de la tierra roja. Así, según los últimos datos de Nación, hasta en 2020 se registraban 2208 bueyes. Pese a su buen número, en 2019 se habían registrado 2725 animales. La cantidad en Misiones es muy superior a la de otras provincias donde en general no pasan de las 200 cabezas. La segunda provincia que le sigue en número es Salta con 473 animales. Hay en tanto varias provincias en donde llamativamente no se registran ejemplares, como Corrientes o Entre Ríos.