Preocupa la salud de Camila Periseé y denuncian mala praxis

sábado 07 de agosto de 2021 | 6:00hs.

En los últimos meses, la salud de Camila Perissé está bajo los focos de la atención ya que no mostró una significativa evolución e incluso desde su entorno señalan una “mala praxis” en cuanto a la atención médica que recibió en los últimos años.



En las últimas horas la actriz sufrió de una importante recaída y su estado de salud preocupa más que nunca a quienes la rodean, ya que en las últimas semanas había experimentado cierta recuperación. Pero ahora volvió hacia atrás.



“Camila hace dos años no tenía ningún problema de salud y hoy está pesando 46 kilos, está internada en un geriátrico en la zona de Mar del Plata. Esto parece ser que fue una mala praxis, desde el punto de vista técnico hubo un mal diagnóstico”, contó el abogado Matías Garcete Suárez, representante legal de Camila y su familia.



“A ella se la diagnostica con una fibromialgia y se la medica por casi dos años con un medicamento muy fuerte que se llama Pregabalina 300. Lo que ocurrió con esto es que le fue causando mucho daño en la psiquis y se fueron generando trastornos en la salud física”, explicó el letrado.



Asimismo, Garcete Suárez agregó: “Camila estuvo al borde de la muerte, se recuperó y ahora tenemos la mala noticia que tiene signos de involución mixta. Esto genera que ella no se pueda alimentar por Boca. Está imposibilitada de beber y comer”.



“Hubo algunos intentos de darle de comer vía oral y no fue posible. El pronóstico es muy complejo. Hubo un retroceso en la salud de Camila y esto se dio en las últimas horas”, describió el abogado.



Por último, dijo: “Estamos desandando la primera etapa de esta denuncia por mala praxis. Estamos trabajando con personas especialistas en la materia. Vamos a ver si tenemos luces verdes para avanzar con este juicio, si los expertos nos dicen que hubo un mal diagnóstico”, aseguró Garcete Suárez en su en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, para el ciclo Mitre Live.



Asimismo, Julio Chino Fernández, marido de Perissé, habló con Teleshow para ampliar la información al respecto: “Camila sigue internada, estable. Sigue con alimentación nasogástrica y tiene que ganar peso: vamos seguros pero despacio”, describió. Además, Fernández contó que Camila “en cuanto a su parte cognitiva, está igual: ni empeoró ni mejoró, sigue consciente, lúcida”, pero que sin embargo “la escara en su espalda cerró por completo, ya cicatrizó”. Asimismo, adelantó que la próxima semana la actriz comenzará “con tratamiento homeopático”.



Por último y de cara al futuro, el marido de Perissé dijo que Camila “seguirá internada hasta que pueda comer por su cuenta: puede que sea a fines de la primavera. Vamos viendo”. Mientras tanto, él “sigue avanzando con la obra de Camila para el verano”, dijo en referencia a Los Maestros, una obra teatral de tango y poesía, ideada por la actriz de 67 años, que fue vedette, figura en los años ochenta y que actualmente, después de múltiples problemas en su salud, ideó para que en el día a día dirija su marido.



“Camila está detrás de la puesta en escena hace ocho años. La ideó en base a poesías escritas por autores diversos y canciones de Chico Novarro y Alberto Cortés. Juntos hemos recorrido pueblos remotos y con toda esa experiencia haremos temporada teatral este verano en Mar del Plata”, dijo Fernández.