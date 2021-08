Paraguay registra un descenso de casos de coronavirus, pero teme a la variante Delta

viernes 06 de agosto de 2021 | 23:30hs.

Paraguay presentó entre julio y este mes "puros descensos" de casos de coronavirus, pero, aún así, las autoridades sanitarias advirtieron sobre la posibilidad de un rebrote si se propaga la temible variante Delta, la más contagiosa de todas.

El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, brindó hoy un informe sobre la situación epidemiológica en una conferencia de prensa en la que remarcó que el escenario de contagios es similar a los meses de agosto y septiembre o noviembre del año pasado, con una importante disminución en los dos últimos.

"Viendo nuestro descenso vertiginoso de casos, allá por junio tuvimos el pico, julio fue puro descensos y también estos primeros días de agosto", evaluó.

No obstante, reconoció que Paraguay sigue estando entre los países con mayor mortalidad por millón de habitantes en la región a causa de la Covid-19.

Sequera alertó que podría haber un rebrote si la mutación registrada por primera vez en la India toma fuerza.

La semana pasada se confirmaron seis casos positivos de la variante Delta y la existencia de transmisión comunitaria en la capital Asunción y el Departamento Central, que no estaba relacionada a viajeros que venían del exterior.

"La semana que viene voy a presentar un informe más amplio sobre Delta, pero sí quiero anticipar que no estamos encontrando más casos. Gran parte sigue siendo la variante P1, la variante gama", amplió, en referencia a la registrada originalmente en Manaos, Brasil.

Sequera, médico de profesión, reiteró que si la mutación Delta cobra impulso y se propaga puede modificar la curva de contagios y generar "un rebrote de aquí a dos o tres meses".

El funcionario sostuvo que un "escenario pesimista es que haya un relajo masivo, que la gente ya no use tapabocas, no le interese ir a vacunarse y eso va a hacer que aumenten los casos, haya cuadros graves y mayor demanda de camas", en especial de terapia intensiva.

Según su informe, citado por el diario local Última Hora, "después de un año, Asunción deja de estar en zona roja de contagios y ahora está en naranja al igual que ciudades del área metropolitana, las zonas Sur y Norte del país".

Empero, apuntó que en la ciudad de Ayolas, del Departamento de Misiones, hay una circulación comunitaria alta.

Paraguay suma 454.000 enfermos y 15.207 muertes desde el inicio de la pandemia, de acuerdo a los últimos datos oficiales.