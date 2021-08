Jardín América: en medio de la emergencia hídrica piden responsabilidad en el uso del agua

viernes 06 de agosto de 2021 | 17:01hs.

Desde la Coopertaiva de Servicios Públicos de Jardín América Limitada, dieron a conocer una serie de recomendaciones a la población para evitar malgastar el agua potable mientras dure la emergencia hídrica vigente desde principios de julio hasta fines de septiembre.

Fabiana Perila, integrante del consejo de administración de la cooperativa, diálogo con El Territorio sobre la situación: "Queremos tornar común la importancia del uso del agua de forma racional ya que también es elevado el costo de la potabilización a través de un sistema que está influenciado por la economía actual".

La dirigente cooperativa dijo que "hay que tener en cuenta también como están los ríos y arroyos. Misiones es una zona de relieve por lo tanto el agua no permanece, es de tránsito, por ello hay que ser consciente en este cambio climático utilizando el agua a conciencia y reciclar es la mejor opción".

Perila dio a conocer algunos items para tener en cuenta y aplicar en el consumo del líquido vital en cada domicilio:

"En la cocina podemos ahorrar agua en el lavado de utensilios, evitar dejar canillas abiertas en el proceso y fijarse que no goteen cuando no se está utilizando", dijo y en ese punto agregó que "también se puede remojar ollas y sartenes, realizándose así el uso proporcionado del agua".

"Podemos ahorrar agua en el baño, al cepillarse los dientes no dejando la canilla abierta y no estando demasiado tiempo debajo de la ducha y fijarse que el inodoro no pierda agua", recomendó.

Perila también pidió a la población no lavar el auto y las veredas con manguera si no hace falta, estando prohibido además la carga de piletas.

"Hay que ser consciente de que el agua es un bien para todos, en estos momentos estamos pasando momentos críticos y salir adelante depende de todos los vecinos de la localidad", subrayó.