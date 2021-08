Llegó desde Buenos Aires para atender a la fauna local

viernes 06 de agosto de 2021 | 10:34hs.

Pablo Castillo es veterinario desde el 2004 y tuvo la suerte de trabajar con un colega mientras estudiaba, pero la vocación la lleva desde chico porque dónde nació, en Carlos Tejedor -al oeste de la provincia de Buenos Aires- iba a los campos, donde trataba con animales grandes. Pero a Castillo la profesión lo llevó a trabajar con los animales pequeños y se formó en oncología animal.

Radicado en Oberá hace 15 años, es uno de los veterinarios de la Capital del Monte que se traslada a las colonias para atender a los animales más grandes, como caballos, vacas o toros. En sus años de trayectoria veterinaria tuvo que atender a clientes que tienen animales silvestres como mascotas. “Estos animales tienen problemas por estar en un mal ambiente y al adquirirlas no saben cómo alimentarlas. No son mascotas, también están los que rescatan animales silvestres y lo domestican, yo no lo recomiendo, porque se amansan, pero no dejan de ser animales salvajes y pueden tener consecuencias”, manifestó el profesional.

Castillo insiste en disuadir de tener animales silvestres, porque al acostumbrarse a lo doméstico, no pueden volver a su hábitat natural: “Los riesgos existen, por eso uno trata de no incentivar a tenerlos. Luego del cautiverio, muchos animales no pueden volver a la naturaleza”.

Mientras, en relación a los animales grandes como los caballos, manifiesta que hay clientes que los tratan como mascotas y están bien atendidos por la familia, “el hombre de a caballo lo cuida, muchos lo tienen como una mascota, hasta lo alimentan mejor que a otras mascotas de la casa. Además el caballo es un animal muy inteligente, permite que se formen vínculos como con los tradicionales perros y gatos”, afirmó.

La recomendación a los dueños de animales siempre es que realicen los controles anuales, para mantener a las mascotas sanas. “Nos cuesta mucho la medicina preventiva, o sea, todo lo que podemos hacer para que no se enfermen, prevenir o anticiparse a un problema de enfermedad. Esto es insistir en las vacunaciones, las desparasitaciones, pipetas, collares, todo eso cuesta por realidades económicas y también por la creencia de la gente”, recomendó Castillo.

Entre las anécdotas de la profesión, recuerda que cuando llegó a Oberá, fue solicitado desde el pueblo de Alvear porque un caballo estaba mal de salud. En ese entonces no tenía vehículo propio y fue con el jeep del cliente entre subidas, bajadas, curvas y contracurvas de caminos de tierra en un día de lluvia.

Esa experiencia fue única para él porque venia del campo plano y con muchos animales grandes, aquí la geografía hizo que el profesional tenga que adaptarse para atender a sus clientes en las colonias.