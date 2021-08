Lanzan una colección en homenaje a las científicas

viernes 06 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Aquel sueño de Lisa Simpson de que las muñecas Stacy Malibú no sean sólo lindas, sino que además den un mensaje y sean un ejemplo a seguir por las niñas del mundo, fue cumplido por Mattel con la nueva colección de Barbie llamada “Modelo a seguir 2021” y que es un homenaje a todas las científicas que aportaron su conocimiento para luchar contra el coronavirus, entre otras áreas. Con esta reinvención de la legendaria muñeca busca “inspirar a las pequeñas a adentrarse en carreras científicas”, y una de las homenajeadas es la investigadora que dirigió el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus de Oxford/AstraZeneca, la profesora Sarah Gilbert, quien manifestó: “Quisiera que mi muñeca les muestre a los niños carreras que tal vez no conozcan, como la de un vacunólogo”. Las otras mujeres que también tendrán su Barbie son Amy O’Sullivan (enfermera, primera fallecida de Nueva York); Audrey Cruz (médica que luchó contra la discriminación); Chika Stacy Oriuwa (residente de psiquiatría y luchó contra el racismo sistémico en la atención médica); Jaqueline Goes de Jesus (investigadora, dirigió la secuenciación del genoma de una variante de Covid-19 en Brasil) y Kirby White (médica australiana pionera en la creación de una bata quirúrgica que puede ser lavada y reutilizada).