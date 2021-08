La investigación contra Fragueiro pasaría ahora de Eldorado a Posadas

viernes 06 de agosto de 2021 | 5:00hs.

La investigación penal contra el ex magistrado Pedro Alberto Fragueiro, acusado por varios hechos de acoso y abuso sexual, tendría un nuevo giro y tres de las causas que habían quedado por disposición de la Cámara de Apelaciones bajo la órbita de la Justicia de Eldorado pasarían ahora a Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, el cambio de competencia se daría a partir de un pedido de la Fiscalía de Instrucción Dos de Eldorado, a cargo de Bibiana Alderice, al advertir que la más antigua de las tres denuncias que se habían acumulado contra el destituido juez Fragueiro refería hechos sucedidos en Posadas y, por lo tanto, correspondía que el caso sea corrido a esa jurisdicción judicial.

Ante esa situación, la magistrada Nuria Allou, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, la cual había sido designada al frente de las causas tras una resolución de la Cámara de Apelaciones a comienzos de julio, iba a declinar de su competencia en el caso y remitir los expedientes a un juzgado posadeño que no esté en turno actualmente.

Las fuentes consultadas señalaron que si bien las tres denuncias se iban a tramitar por separado, habían sido acumuladas al momento de subsanar las inhibiciones previas que se habían formulado y es por eso que continuarán juntas. Es decir, las tres causas iniciadas quedarían en manos de la Justicia posadeña.

En esa línea, las mismas fuentes fundamentaron que este cambio responde a una cuestión de “economía procesal” y que “favorece la celeridad del proceso y el derecho de defensa”, a la vez que cuestionaron que la situación sea advertida recién ahora y no en las instancias de análisis previo por las que pasaron los expedientes.

La primera denuncia contra Fragueiro -sobre la cual ahora se pone el foco- había sido radicada el 30 de abril ante la Fiscalía de Instrucción Tres de Puerto Iguazú. En esa instancia, una mujer afirmó haber sido víctima del entonces magistrado cuando en 2017 ella intentó incursionar en el arbitraje de rugby en Posadas y el acusado era encargado de esa área de la Unión de Rugby de Misiones (Urumi), entidad que tras la catarata de acusaciones contra el ahora ex funcionario judicial decidió desvincularlo.

Justamente, como en esa denuncia se expresa que los hechos habrían ocurrido en la capital provincial, las autoridades al frente de las causas entienden que ese hecho es competencia de la Justicia posadeña y, como esa denuncia ya había sido acumulada a las otras que se radicaron posteriormente en Iguazú, deben ser remitidas todas juntas.



Las denuncias

Esa primera denuncia radicada en Iguazú derivó en una catarata de presentaciones similares que se extendieron desde el 30 de abril hasta mediados de junio, período en el cual se abrió un proceso de jury que culminó con la destitución de Fragueiro como titular del Juzgado de Familia y Violencia Familiar Dos en la Ciudad de las Cataratas.

En orden cronológico, la segunda acusación fue radicada el 4 de mayo, también ante la fiscalía de Iguazú, y la denunciante fue una joven estudiante de avanzada de abogacía y empleada judicial que trabajaba en el juzgado de Fragueiro desde febrero de este año.

Un día después, la misma sede judicial recibió una nueva acusación. En esta ocasión, la denunciante fue una mujer que tenía una causa en trámite en el juzgado de Fragueiro, la cual manifestó haber sido acosada en una de las entrevistas que mantuvo con el juez para interiorizarse sobre el estado del expediente que tenía a su cargo.

Dos presentaciones más por abuso y acoso contra Fragueiro fueron radicadas en Oberá y Posadas. Una de ellas fue hecha por una empleada del Juzgado Civil y Comercial Dos de Oberá, quien había trabajado con el acusado cuando éste estaba a cargo de una secretaría en esa misma sede. La víctima narró que los hechos datan de hace once años.

La otra acusación fue presentada en Posadas por una muchacha que, mientras Fragueiro trabajaba y vivía en Oberá, era niñera en casa del ahora ex magistrado. Los hechos habrían ocurrido en la misma época que la anterior acusación.

Después de esto, Fragueiro presentó la renuncia, pero el Ejecutivo no se la aceptó y en contrapartida se inició un jury que derivó en su destitución el 31 de mayo pasado.

A mediados de junio, además, se conoció una sexta denuncia en contra del ex titular del Juzgado de Familia y Violencia Familiar de Iguazú. Se trata de una mujer que se acercó a la Fiscalía de Instrucción Uno de Oberá y aseguró que en 2013 padeció hechos de acoso y abuso sexual a manos de Fragueiro.

La mujer señaló que tuvo una entrevista en el despacho del acusado cuando éste trabajaba en Posadas y allí el hombre le tocó las piernas, además de otras insinuaciones, como por ejemplo, que para ascender en el ámbito judicial debía tener más “contactos” que experiencia.

Después de las denuncias, comenzó el camino de las inhibiciones relacionadas a esas tres denuncias formuladas en Iguazú. En primera instancia se apartaron las autoridades judiciales de esa ciudad, titulares y subrogantes, por lo cual los expedientes recayeron en Nuria Allou, pero la magistrada rechazó las inhibiciones de sus pares iguazuenses y recurrió en queja para la Cámara de Apelaciones resuelva la situación.

Finalmente, en julio, la Cámara resolvió que esos tres expedientes debían quedar en manos de Allou y la jueza ya había comenzado a trabajar en las medidas correspondientes para cada caso, pero ahora la situación volverá a cambiar a partir de la cuestión de competencia advertida en esa primera denuncia.