Scarlett Johansonn Disney la habría vetado tras la disputa por el estreno de ‘Black Widow’

viernes 06 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Scarlett Johansson inició una demanda contra Disney por incumplimiento de contrato luego de que transmitiera su película de superhéroes Black Widow (Viuda negra) en su plataforma digital al mismo tiempo que su estreno cinematográfico.

La película alcanzó un récord de taquilla en medio de la pandemia de covid-19, recaudando U$S 218 millones en su primer fin de semana.

Pero los ingresos de taquilla cayeron luego drásticamente y Johansson argumenta que se vio privada de ganancias potenciales.

Disney respondió diciendo que había “cumplido plenamente” con su contrato y que su demanda “no tenía ningún fundamento”.

Johansson dijo que Marvel Studios, que es propiedad de Disney, le había prometido que Black Widow sería un “estreno en salas de cine”.

La actriz señaló que había entendido que esto significaba que habría una “ventana” de tiempo hasta que se mostrara en una plataforma digital (ese período tradicionalmente ha durado 90 días). Pero en la plataforma Disney+ la película se estrenó a la semana siguiente del avant premiére en las salas.

Demanda especialmente triste

Durante la pandemia, varios estudios de Hollywood optaron por pasar por alto los cines, muchos de los cuales habían sido cerrados, y lanzar sus películas en línea.

Ahora que la mayoría de los cines han reabierto, Disney, junto con Warner Bros, ha optado por mantener una estrategia de estreno dual para sus principales películas.

En su primer fin de semana, Black Widow obtuvo unos U$S 80 millones por ventas de boletas en América del Norte y U$S 78 millones a nivel internacional, más al menos U$S 60 millones en alquileres de Disney + Premier Access.

Fuentes cercanas a la actriz, cuyo salario se basó en el rendimiento de la película en taquilla, proyectan que perdió U$S 50 millones, según informes.

Disney respondió afirmando que la estrategia de estreno simultáneo había “mejorado significativamente la capacidad (de Johansson) de ganar una compensación adicional además de los U$S 20 millones que ha recibido hasta la fecha”.

En una enérgica declaración, Disney dijo que la acción legal de Johansson fue “especialmente triste y perturbadora debido por su insensible desprecio por los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia de covid-19”.

Antes de la pandemia, los amantes del cine de Hollywood normalmente tenían que ver los nuevos estrenos en el cine o esperar tres meses para que se transmitieran a sus dispositivos.

Los principales estudios han estado combinando estrenos de cine y retransmisiones de diferentes maneras mientras los cines luchan por recuperar a los espectadores que aún no se atreven a regresar a los cines, por temor a contraer el virus en espacios reducidos.

La demanda continúa y ahora hay un pleito público sobre quién queda como villano ante la opinión pública y una batalla legal para ver quién le debe dinero a quién.

Ahora, han desatado rumores que aún no han sido confirmados sobre que los altos mandos de Disney aseguran que ya nos e tienen más cameos de ‘Natasha Romanoff’ en el universo cinematográfico de Marvel, por lo que los servicios de Scarlett con Black Widow ya no serán necesarios.

Esto, junto con al cancelación de la cinta Tower of terror ha hecho que muchos aseguren que la actriz está vetada.

Sobre la película

La película nos sitúa entre los eventos de Capitán América: Civil War (2016) y Avengers: Infinity War (2018). La protagonista es Natasha Romanoff: agente rusa entrenada como espía que luego pasó a unirse a los Avengers. Sin superpoderes, Natasha es muy buena en lo que hace (la mejor). Claro que esa excelencia tiene y ha tenido un costo.

Black Widow profundiza en su pasado para permitirle no sólo entenderse, sino reconciliarse con él y avanzar hacia su máximo potencial, que es lo que el futuro pedirá de ella.

La película es apenas la segunda de Marvel en centrarse en una protagonista femenina y sólo la primera en ser dirigida por una mujer, Cate Shortland. Shortland señaló que buscó mostrar la humanidad de Natasha y ahí reside la clave de Black Widow. Si bien Romanoff es muy humana en sus capacidades y su falta de poderes, en este largometraje se permite serlo, hacer un poco a un lado su exterior frío y supereficiente. Además, deja de ser sólo un objeto sexualizado, como ha ocurrido en otras producciones.

Si bien la película tiene claramente una visión feminista y destila girl power, lo logra sin dejar de ser una aceitada película de acción, una clásica historia de superhéroes y sin caer en lugares comunes, obvios y forzados con los que se intenta introducir el feminismo en muchas producciones.

Nathasha se conecta con sus emociones de una forma coherente con su personaje y allí encuentra la forma de atar hilos de su pasado y fortalecerse en la sororidad.

Scarlett Johansson brinda, como siempre, una interpretación destacada aportando a su personaje esos nuevos matices sin dejar de ser fiel a él. Pero no está sola, y otros actores de renombre se le unen para mostrar a su misteriosa, y lejos de la perfección, familia.