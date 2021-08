Policías asistieron a una mujer durante un parto en San Pedro

jueves 05 de agosto de 2021 | 11:11hs.

"Al escuchar el llanto del bebé fue una tranquilidad y felicidad a la vez, orgullosa de ser Policía", dijo a El Territorio, la cabo Primero Yanina Luciano de Olivera, quien junto al Cabo Ricardo Melo, asistieron a un parto en barrio San Miguel de la localidad de San Pedro.

Cuando llegaron al domicilio de la parturienta, ésta se encontraba en pleno trabajo de parto, por lo que realizaron una tarea muy importante para que tanto la madre como el bebé se encuentren en buen estado de salud.

El llamado fue pasadas las 8 de este jueves, cuando solicitaron presencia policial en el domicilio de Ana C. (26) ubicado sobre la ex ruta Nacional 14, barrio San Miguel, ya que la misma se encontraba cursando la semana 36 de gestación y presentó contracciones para dar a luz.

De forma inmediata, una comisión policial dependiente de la Unidad Regional XIV, integrada por la cabo Primero Yanina Luciano de Olivera qué hace 11 años forma parte de la fuerza y el cabo Ricardo Melo quien pertenece hace ocho años a la fuerza.

Cuando llegaron al lugar la parturienta se encontraba en pleno trabajo de parto, por lo que ayudados por marido y suegra, la mujer dio a luz en su casa.

Al respecto, la cabo Primero, Yanina Luciano de Olivera, en diálogo con este medio señaló: "Lo que siento en este momento es felicidad, es hermoso poder ayudar y traer una vida al mundo, me siento orgullosa de ser Policía. No pensé que me iba a tocar una situación así, junto a mi compañero. Al llegar al lugar solo pensábamos en que la mamá y el bebé estén bien, cuando llegamos ya estaba naciendo, de forma inmediata me acerque a asistirle, al escuchar el llanto del bebé fue una tranquilidad y felicidad a la vez".

Una vez transcurrido el momento del nacimiento, tratándose de un varón, la madre y el niño fueron trasladados al hospital local, encontrándose en perfecto estado de salud.