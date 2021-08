Los mejores memes de la eliminación de Boca a River por la Copa Argentina

jueves 05 de agosto de 2021 | 17:00hs.

Boca Juniors logró eliminar en la tanda de penales a su eterno rival River Plate en los octavos de final de la Copa Argentina 2021.

Los hinchas no se perdieron ningún detalle en un partido en el que no hubo grandes emociones durante los 90 minutos, pero que aún así contó con varias particularidades que los usuarios no pasaron por alto aprovecharon para crear los tradicionales y divertidos memes en las redes sociales.

El triunfo sin haber pateado al arco, el diente roto de Ramirez, la escasa eficacia de Armani en los penales, son uno de los tantos detalles del encuentro que los hinchas no dejaron pasar a la hora de imaginar los memes.

Los memes