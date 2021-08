Madre desesperada pide una cama para su hija en el Garrahan

jueves 05 de agosto de 2021 | 7:48hs.

Luciana Rojas es de Iguazú y hace 10 días esta con su hija Regina de tan solo 2 meses internada en terapia en el hospital Pediátrico Fernando Barreyro. La bebe sufre de laringomalacia y depende de una cirugía para sobrevivir. Según los médicos la cirugía solo puede ser realizada en el hospital Garrahan pero aun no logran conseguir cama. Es por ello que la madre en un intento desesperado de conseguir cama pidió en las redes sociales que viralicen el pedido.

La laringomalacia es una enfermedad en la que el tejido blando que está por encima de las cuerdas vocales cae en la vía respiratoria cuando un niño respira, lo que provoca estridor. Estridor es un término médico para describir "respiración ruidosa". El estridor de la laringomalacia es un sonido agudo que se escucha mejor cuando el niño inhala.

Generalmente es una enfermedad inofensiva que se resuelve por sí sola, sin intervención médica. Los bebés con síntomas más fuertes algunas veces serán tratados con un medicamento para controlar el reflujo gastroesofágico que está relacionado con la laringomalacia. Solamente el 10 por ciento de los casos necesita cirugía y Regina es una de ella.

“Regina nació el 28 de mayo de 39 semanas, los médicos me dieron el alta normalmente, yo note que ello hacia ruido a respirar y la lleve al médico, ahí me dijeron que era normal. Unas semanas después note que empezó a perder peso y fue ahí que la diagnosticaron, pero me dijeron que la tenían que derivar a Posadas a que la vea un otorrino” contó Luciana Rojas.

“Como tardaban, yo empecé a reunir fondos para viajar por mi cuenta, cuando hace 10 días mi hija se ahogó con un remedio, la lleve de urgencia a la guardia y automáticamente nos derivaron a Posadas. Ella mejoró, pero ayer tuvo una crisis y hoy está en terapia intensiva de nuevo. Estoy desesperada necesito que conseguir una cama para que la operen y mi hija se salve”, dijo.

La mujer tiene otros hijos que están a cargo de su hermana y cuñado mientras permanecen internados en Posadas.