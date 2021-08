Pérez-Reverte, a favor de acentuar el adverbio “sólo”

jueves 05 de agosto de 2021 | 6:00hs.

El escritor Arturo Pérez-Reverte, miembro académico de la Real Academia Española, evidenció el disenso existente sobre la acentuación del adverbio “sólo”. Ante la consulta en Twitter de una usuaria sobre si existe alguna excepción a la norma y la RAE se mostró inflexible: “El uso de la tilde en la escritura del adverbio ‘solo’ no está justificada y nuestra recomendación es no escribirlo nunca con tilde”. El debate lleva años y la norma no satisface a todos: muchos son partidarios de tildarla cuando la palabra equivale al adverbio ‘solamente’ para evitar malentendidos. Es el caso de El Territorio. Pérez-Reverte intercedió desde su cuenta para dejar en claro que él también integra el grupo de los ‘tildistas’: “Soy de la RAE (desde hace 18 años y por ahora) y escritor profesional, y sí recomiendo usar la tilde en ‘sólo’ cuando sea necesario. Que a veces lo es, para mayor eficacia y claridad. Porque una cosa es la teoría, y otra darle a la tecla cada día”. Después, ante la consulta de otro usuario, respondió en clave de juego de palabras: “Sólo opino que no estoy solo cuando escribo sólo con tilde, lo que hago sin complejos cada vez que lo necesito; algo que, como escritor profesional que soy, me ocurre a menudo. A mí me enterrarán con las tildes puestas, demostrativos pronominales incluidos, que ésa es otra”.