Escuadrón suicida 2, estreno hoy en Imax

jueves 05 de agosto de 2021 | 6:05hs.

Ni el altruismo de Superman, ni la obsesión de Batman ni la empatía de la Mujer Maravilla. Ni siquiera la solidaria pertenencia grupal de la Liga de la Justicia. La banda de renegados que conforma El Escuadrón Suicida (The Suicide Squad, 2021) no está compuesta por héroes por convicción, sino por obligación. Porque, sencillamente, el que no cumple con su parte de la misión se muere.

En la película de James Gunn que se estrena hoy en los cines, el rejunte de supervillanos deberá poner fin a una pesadilla asentada en el corazón de América Latina, pero cuyas raíces se expanden hasta la Alemania nazi.

En 2016, la productora DC Comics lanzaba la primera película del Escuadrón dirigida por David Ayer y protagonizada por Margot Robbie, Will Smith, Joel Kinnaman y Viola Davis. Fue uno de los filmes más esperados por aquel entonces.

Un filme de 130 minutos que no pierde su parte de intensa violencia, aunque por momentos y al mismo tiempo es divertido y sarcástico, hasta con ciertos e insólitos arrebatos de emoción. Ahora, el relanzamiento que reúne al peculiar grupo está protagonizado por Margot Robbie (Harley Quinn), Idris Elba (Bloodshot, en reemplazo de Will Smith), Viola Davis, David Dastmalchian y John Cena.

La película podrá verse desde hoy con la increíbles efectos de la pantalla del Imax. Las entradas ya están a la venta en imaxdelconocimiento.com.

Con Club

2x1 con el club

Con la tarjeta de Club El Territorio podés disfrutar de un 2x1 todos los jueves y viernes, salvo días de estreno.Adquirí los tickets en la web imaxdelconocimiento.com o en la app del Imax.