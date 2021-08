Retoman horarios de clases previos a la pandemia

jueves 05 de agosto de 2021 | 6:05hs.

Las escuelas de Misiones, del sector público y privado, volvieron -otras están en ese proceso- al horario escolar previo a la pandemia de coronavirus. Es decir, hasta antes del receso de invierno el tiempo de permanencia en las instituciones educativas era de tres horas, en promedio, con ingresos y egresos escalonados por grados y burbujas; ahora volverá a ser de cuatro o hasta cinco horas reloj. Esta semana los directivos comenzaron a notificar a los padres el horario extendido, o sea completo. De 7.30 a 11.30 o bien de 7 a 12 en el turno mañana; o en el caso del turno tarde de 13 a 17.

“Flexibilizamos un poco en busca de mayor presencialidad, es un trabajo con los supervisores y con los directivos de las escuelas. También lo hablamos con las autoridades del SPEPM (Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones). Si las condiciones edilicias lo permiten pueden ampliar los horarios o bien hacer burbujas más grandes”, explicó en diálogo con El Territorio, Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación (CGE).

La modificación horaria tuvo un primer intento en mayo, con el cierre del primer trimestre, pero el incremento de contagios obligó a dar marcha atrás con la medida que impacta principalmente en nivel inicial y primaria.

“La semana pasada la resolución del Consejo Federal de Educación ratificó el distanciamiento en las escuelas, 1,5 metros en el aula y 2 metros en el patio. Eso nos limitó en la intención de aumentar la presencialidad en esta etapa del año. Entonces lo que estamos haciendo es ir evaluando las escuelas y cómo están trabajando”, sostuvo Galarza.

Después de un 2020 marcado totalmente por la virtualidad, en la provincia las clases mixtas se vienen llevando adelante desde el pasado 9 de marzo, sin suspesiones ni cambios radicales en su dictado, en casi todos los niveles (menos universitario).

En ese sistema de alternancia, lo que se pretende en tener más tiempo al alumno en el aula, en contacto con su docente. “Que los directores sepan que en aquellos casos en los que tienen aulas grandes las burbujas pueden ser de más chicos. Hay establecimientos que un grado tenía tres burbujas, o sea, que los chicos iban a la escuela una vez cada diez o quince días y eso no queremos”, ejemplificó el presidente del CGE y agregó: “Visitamos las escuelas y vimos que algunos tienen un aula para 30 chicos y había burbujas con siete. En ese caso, si el aula es grande y el grupo es numeroso pueden ser dos burbujas de catorce chicos”.

El concepto de burbuja se instaló con el Covid; hace referencia a un grupo reducido en un espacio que disminuye la posibilidad de contagio y posibilita a aislar únicamente a ese grupo si uno arroja positivo a la enfermedad.

“Estamos hablando y pidiendo que en la medida de lo posible y siempre y cuando las condiciones edilicias lo permitan vayan regularizando la presencialidad”, aseveró Galarza.

“Se bajó mucho la cantidad de contagios en Misiones en el ámbito educativo y estamos viendo la posibilidad de aumentar la vacunación en lo que es Formación Profesional, incluso estamos hablando con el ministro -Oscar Alarcón- de ir a vacunar a las escuelas a los mayores de 18 años”, comentó.

Distanciamiento social

Al cierre del Consejo Federal de Educación, el mes pasado, el ministro Miguel Sedoff había manifestado “la limitación objetiva” para retornar al 100% de presencialidad.

“El distanciamiento de metro y medio que tiene que existir entre los estudiantes adentro del aula, ese es el limitante principal a la cantidad de chicos que tienen que ir a la escuela”, había explicado.

“Hasta que el protocolo no se modifique no podemos aumentar la cantidad de chicos en la escuela. Se está estudiando, de acuerdo a la realidad epidemiológica de cada jurisdicción, en algún momento disminuir el distanciamiento al metro, no metro y medio como ahora, y eso va a permitir que todos los chicos concurran de manera normal”, deslizó.



Cómo sigue el calendario escolar

Hasta mañana tendrán lugar las mesas de exámenes de materias previas para el secundario. No obstante, el calendario de Misiones establece otras instancias de recuperación de aprendizajes durante todo el año para que se puedan regularizar las trayectorias académicas, tanto de previas como las instancias de regularización.

Los exámenes de previas para el secundario volverán a tener lugar del 20 al 23 de diciembre, mientras que las instancias de regularización están previstas para el 24 de septiembre, el 25 de octubre y el 25 de noviembre.

En tanto, se prevé en el calendario que el ciclo lectivo 2021 finaliza el 17 de diciembre para el nivel inicial, primario y secundario, en tanto que para el superior concluirá el 10 de diciembre.