“Hay antivacunas que simplemente no escuchan los hechos”

jueves 05 de agosto de 2021 | 6:00hs.

La actriz estadounidense Jennifer Aniston afirmó que hay “un grupo de personas que son antivacunas que simplemente no escuchan los hechos” y reveló que rompió relación con aquellos que se “negaron o no revelaron” si habían sido vacunados contra el coronavirus.

La estrella de ‘Friends’ concedió una entrevista al sitio InStyle, donde confesó que durante la pandemia se sintió “fatigada por las noticias “ por el “pánico” porque “esperaba ese día en el que nos despertaríamos y escucharíamos algo esperanzador” y “todo lo que obtuvimos fue más locura”.

“Todavía hay un gran grupo de personas que son antivacunas o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima. Acabo de perder a algunas personas de mi rutina semanal que se negaron o no revelaron (si habían sido vacunadas o no) y fue lamentable”, señaló.

Además, destacó que ello representa una obligación moral y profesional como seres humanos al tiempo que argumentó que “es complicado porque todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero muchas opiniones están basadas sólo en el miedo o la propaganda”.