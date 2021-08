20 años del último show de Los Redondos

jueves 05 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la irrepetible experiencia musical que había sobrevolado la escena del rock argentino desde hacía más de dos décadas, daba sin saberlo hace 20 años su última función y abría paso a uno de los más grandes mitos de la escena musical local, que aún perdura y se agranda con relatos de todo aquel que alguna vez fue parte de esa movida o apenas tuvo contacto desde un lugar de público.

Aunque la confirmación oficial de la separación iba a llegar unos meses después, el cierre de la historia palpable del grupo se ubica en aquella noche del 4 de agosto de 2001, en el estadio mundialista cordobés Mario Alberto Kempes, conocido por entonces como el Chateau.

Hasta allí, el combo liderado por el triunvirato conformado por el guitarrista Skay Beilinson, el cantante Carlos ‘El Indio’ Solari y la manager “todoterreno” Carmen ‘La Negra Poli’ Castro, había dejado una huella indeleble con los alocados shows de fines de la dictadura y principio de la democracia, el recorrido por el under porteño de los 80 y la masividad de estadios en los 90.

Con un rock de alto vuelo y una inigualable poética, Los Redondos fueron un espacio de catarsis en años oscuros, amplificador de la voz de una bohemia crítica en los 80 y de los jóvenes expulsados por el neoliberalismo en los 90.

Estas cuestiones y el camino de la independencia, con la novedad en este caso de ser compatible con la masividad, pusieron al grupo en la mira de los poderes fácticos que, con distintas estrategias -en su mayoría con el respaldo de los discursos hegemónicos emanados desde los medios- intentaron crear una especie de leyenda negra a su alrededor.

La fuerza del arte y de los seguidores que defendieron las banderas del grupo pusieron las cosas en su lugar y, hoy en día, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota es sinónimo de una de las mejores y más originales bandas que dio la historia del rock argentino.

A pedido de Télam, músicos que fueron parte del grupo o participaron en algún momento como invitados, y colaboradores directo evocaron su experiencia al lado de esta mítica alineación.

Tito Fargo

“Mi experiencia con Los Redondos tiene que ver básicamente con mis inicios de manera profesional y, fundamentalmente, lo que destaco es el mecanismo de ser un músico independiente, algo que hasta el día de hoy conservo porque me interesa esa fórmula, mucho más en estos tiempos. Me parece que está bueno seguir defendiendo una postura artística desde ese lugar porque te da una libertad de pensamiento y de concepto de trabajo que desde ningún otro lugar se puede lograr. Yo creo que ese es el aporte mayor; la estética de la independencia me ha dejado el mayor estímulo para que siga haciendo cosas”.

Claudio Quartero

“Más allá de lo que haya dejado en cada uno a mí me dejó muy claro el concepto de no quedarse en ese punto, sino por el contrario reinventarse constantemente, la búsqueda de nuevos desafíos y de ser mejor. Por eso es constante ese objetivo. Para mí fue iniciativa, el empuje a seguir en la búsqueda. Así que no es mi interés quedar en la historia como quien hizo aquello, sino como quien busca a diario mejorar”.

Gonzo Palacios

“Cuando Skay me invitó a formar parte unos años antes de que se grabara Gulp, fue como tocar el cielo con las manos: yo era muy chico y ellos eran, de lejos, mi grupo preferido. Hablar de ideología cuando se habla de un grupo de rock me resulta desmedido, incluso hasta engañoso, pero había en Los Redondos algo que definitivamente no encontrabas en otras bandas, con algunas honrosas excepciones dentro del underground de entonces. Hay experiencias que son intransferibles, uno puede intentar hacer un relato lo más fidedigno posible pero difícilmente se acerque a lo que es haberlas vivido. Fue un verdadero privilegio. Soy consciente de ello, son momentos irrepetibles que atesoro y que me importan en lo humano y personal mucho más que lo que signifiquen o no en mi carrera”.

Mario Breuer

“Siempre tuve un poco esta teoría, esta metodología de nunca hacer más de dos discos con los artistas -en algunos casos no se me hizo fácil como con Andrés Calamaro o Charly García- pero entre los artistas con los que reincidí varias veces está Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, supongo que porque me sentía muy cómodo trabajando con ellos. Patricio Rey es un artista que llevo muy profundo en mi corazón y son momentos muy altos de mi carrera y de mi vida también”.

Lito Vitale

“Por intermedio de Pipo Lernoud, Claudio Kleiman y Jorge Pistocchi, Los Redondos cayeron a grabar al estudio que en ese momento estaba asociado al grupo M.I.A, que funcionaba en mi casa familiar. Yo trabajaba de técnico de grabación, con mis limitaciones y las de las máquinas que había en el estudio en aquel momento. Cuando necesitaron un teclado para meter en `Superlógico´ me ofrecí a tocarlo y ahí quedé como naturalmente invitado en varios temas más. Después como pegaron muy buena onda también con mi viejo, y los primeros dos o tres discos salieron por un sello alternativo que comandaban mis viejos, quedamos con una relación muy buena. No creo haberles aportado algo sustancial; sí mi entusiasmo y la felicidad de tocar con ellos, que me llamaran y haberla pasado bien. Haber participado de Los Redondos me enorgullece”.

Rodolfo “El Soldado” González

“Trabajé desde los 15 años hasta los 30 más o menos. Yo los conocía de escucharlos en la radio y me imaginaba cómo serían. Trabajar con ellos fue como una especie de revelación, sobre todo por lo que tiene que ver con la movida que había en ese tiempo. Una experiencia muy linda y muy interesante la de verlos desde ese principio hasta su crecimiento, su masividad. Mi paso por ahí fue de crecimiento personal y tengo hermosos recuerdos de ellos por además haberme dado una mano en los inicios de mi carrera musical.

Conejo Jolivet

“Mi historia con Los Redondos empieza en el 78 a través de un luthier al que llevaba mi guitarra. Me contó que le había hablado de mí a unos muchachos de La Plata y me pasó un teléfono. Llamé y arreglamos un encuentro con Skay y Poly en su departamento. Yo estaba acostumbrado en esa época a los reventados del rock y el blues, y estos nada que ver, me atendieron con un mate, muy criollo y sanito todo. Compartimos muchos shows, en bares, en canchas, en un montón de lugares”.