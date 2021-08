Afirman que los radares reducen los accidentes viales y salvan vidas

jueves 05 de agosto de 2021 | 4:30hs.

El director del Consejo Provincial de Seguridad Vial, Luis Di Falco, sostuvo que las fotomultas reducen los accidentes de tránsito y por lo tanto salvan vidas.

Tal afirmación lo hace en base a datos estadísticos que maneja la Policía de Misiones, como también -según consignó- a los obtenidos desde salud pública y privada y de otras fuentes.

Di Falco con ello sale a defender un sistema de control de velocidad que siempre generó mucha resistencia y cuestionamientos de parte de los ciudadanos de Misiones.

Para respaldar tal afirmación detalló los números que obtuvieron de lugares en los que hallan algunos cinemómetros que se encuentran funcionando desde hace más de cuatro años.

Al respecto indicó que hubo una fuerte caída en la mortalidad vial. Detalló que de acuerdo a las estadísticas que maneja la Policía, en 2018 se produjeron 1.725 siniestros viales que provocó la muerte de 259 personas. Al año siguiente, en 2019, disminuyó en 1.495 siniestros viales y se registraron 199 muertos en siniestros viales. La disminución resultó más importante en los dos últimos años, según el informe que manejan. En el 2020 -donde debe incluirse la menor circulación por la pandemia- se registraron 770 accidentes y 149 víctimas fatales, en tanto en lo que va del año los siniestros viales ascendieron a 1.079 que provocó la muerte de 101 personas.

Con ello, Di Falco sostiene que estos números lograron comprobar una notable disminución de los accidentes en lugares donde se instalaron estos controladores de velocidad.

Cita en particular lo que ocurre en el kilómetro 1.365 de la ruta 12, con el radar móvil de Santa Cecilia “donde se redujo 75% la cantidad de choques”.

Destacó que desde la implementación de estas herramientas en las rutas y cruces peligrosos, de acuerdo a la Ley XVIII – N° 40 que regula el Régimen Provincial de Control de Velocidad del Tránsito Vehicular, mediante la utilización de radares fotográficos y equipos de medición en Misiones disminuyeron notablemente los siniestros viales y la cantidad de fallecidos.

De acuerdo a Di Falco en zona de radares la cantidad de choques pasó de un promedio de trece en el 2018, a totalizar dos este año.

“El período tomado para la muestra es de enero a julio. El punto clave más relevante es que en los lugares dónde hay radares fijos, directamente no se registraron accidentes. Es decir que cumplieron efectivamente su función que es que los conductores reduzcan la velocidad y así cuidar la salud de conductores y peatones”, detalló en un informe brindado desde la dependencia.

En cuanto a las víctimas fatales, también hubo una merma importante. “Hoy Misiones registra un 60% menos de fallecidos en comparación con la misma fecha que en el 2018”. No obstante, aclara que “estamos en cuarto lugar en cuanto a accidentes de tránsito, no estamos bien en cuanto a cifras” y comparado con el resto del país.

“Lo que sí puedo decir respecto a los cinemómetros o radares es que en los lugares instalados fijos o móviles han bajado los índices de accidentes de tránsito. En las ciudades donde se han instalados -que hay un montón y habrá más-, también en esos lugares bajaron los índices de accidentes de tránsito”. Indicó que ello no es opinión, “es información clara y básicamente se redujo muchísimo el tema de los accidentes de tránsito”, sostuvo en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva.

Infracciones y polémicas

Las polémicas suelen generarse al llegar las boletas con las multas, como había sucedido por el semáforo ubicado en la ex ruta 213 y calle 178 de Posadas. Las infracciones son juzgadas en el ámbito provincial por la Unidad Administrativa de Control de Infracciones, en tanto en los municipios por la Justicia de Faltas Municipal.

Entre las principales críticas que realizan los ciudadanos es el desconocimiento en el momento en que son sancionados, porque muchos afirman enterarse de la multa cuando van a renovar el carnet de conducir o están a punto de comercializar su vehículo.

Por eso, la primera crítica que se escucha es que son un mero mecanismo de recaudación y no de prevención. Esto es lo que desmiente Di Falco mostrando números de que con el correcto uso de estas herramientas se baja la siniestralidad. “En Misiones tenemos un sistema de fotomultas y un sistema de cinemómetros portátiles y fijos, con ello se controla la velocidad y en los semáforos. Todo reglamentado a nivel provincial por una ley, con fundamento en la ley nacional de tránsito más los diferentes convenios que permite y reglamenta el uso y auditado mediante el Inti respecto a los lugares a colocarse”.

Otro aspecto cuestionado es la falta de señalización o carteles que dan cuenta de la presencia del radar fijo o móvil. Al respecto, Di Falco dijo: “En los lugares móviles donde están instalados deben tener cartelería en unos 500 a 1.000 metros antes. En los lugares fijos, están ubicados en los lugares donde todos saben cómo la autovía que va a Garupá y está señalizado. Pero, los conductores al sacar la licencia, saben que en avenidas no pueden andar más de 60 kilómetros por hora y en rutas entre 60 a 80 kilómetros o en lugares específicos a 110 kilómetros; pero, no en toda la ruta”.

Entiende además que los misioneros, “somos una sociedad complicada, porque no queremos aceptar que es obligatorio”, en referencia a respetar tanto los límites de velocidad como la gravedad de cruzar un semáforo en rojo.

Actualmente, para saber si se cuenta con infracciones, se puede ingresar al sitio de consulta de infracciones de la provincia https://monitoreovialmisiones.info/infracciones/consulta.