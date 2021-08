miércoles 04 de agosto de 2021 | 20:59hs.

Este viernes 6 de agosto a las 20 en el cine teatro San Martín, la escritora Leonor Kuhn realizará la presentación de su libro “Presencia Paraguaya en Puerto Rico y zonas vecinas”, un documento que reúne las referencias de más de 3000 ciudadanos paraguayos residentes en un amplio espacio geográfico, desde Puerto Leoni hasta El Alcázar, en las décadas de 1920 a 1960. Su presencia en esta región está avalada en distintos documentos públicos y privados.

“Este libro que se acaba de editar va a ser mi obra cumbre, porque me demandó 20 años de investigación” explicó la profesora y escritora Leonor Kuhn a El Territorio, y añadió, “es un libro que recupera dentro de un recorte temporal que va de 1927 a 1960 y años posteriores también, a todos los paraguayos que vivieron en este departamento, porque a partir de 1927 se instala en Puerto Rico lo que en su momento fue el registro civil, que hoy es el registro de las personas, que es el espacio más democrático que existe, porque todos, sin diferencia de nada, recurren allí para informar eventos familiares como nacimientos, defunciones, o eventualmente para casarse; entonces lo que hice es un rastrillaje exhaustivo de esos libro que reúne unos 33 años, son muchos libros” explicó.

“Como en las actas de nacimiento y defunción, casi siempre figuraba la nacionalidad de las personas, me fue relativamente sencillo descubrir quiénes eran paraguayos, eran padres paraguayos que iban a informar el nacimiento o defunción de algunos de sus hijos, y digo padres en masculino porque iba el varón generalmente, y nosotros éramos territorio nacional en la mayoría de ese tiempo investigado, y el formulario, la forma de redactar, que se redactaba manualmente, esas actas, seguramente venían prescriptos desde nación, eso supongo, entonces hubo años, en que para el criterio de nación, los hijos nacidos de una pareja que no estaba casada, se denominaba “hijos naturales”, y en ese caso, la madre no figuraba. Ósea, iba el papá y decía, quien era, el oficio, la profesión, a informar el nacimiento de fulanito que nació tal día, tal hora en tal lugar, y figuraba como “hijo natural del declarante”, y nada más.

En el caso de que sea una madre viuda o soltera la que informaba el nacimiento, quedaba asentado el nombre de esa madre, “porque era la declarante, pero creo que el valor de este libro, además de reivindicar a la colectividad paraguaya que no estaba presente en la historiografía local, creo que tiene un gran valor desde el punto de vista genealógico, porque en un futuro, los descendientes de paraguayos, nietos, bisnietos; van a poder encontrar allí sus raíces, porque hay más de 3000”.

La escritora detalló que también hubo periodos de amnistía, “sobre todo en el último gobierno de Perón, porque ahí no están todos los paraguayos que estuvieron acá, porque mucha gente no iba ni siquiera a anotar a sus hijos, entonces hubo temporadas de amnistía donde anotaban masivamente, seguramente se estimulaba a la población para que anoten a sus hijos”.

La escritora explica que es interesante leer entre líneas, “uno se imagina las historias, generalmente eran familias numerosas, muy numerosas te diría yo”.

Presencia Paraguaya en Puerto Rico y zonas vecinas tiene 3 partes, “la primera son generalidades que fui recogiendo desde mi experiencia personal sobre la colectividad paraguaya, después lo central, es la segunda parte donde hay más de 3000 nombres y apellidos, con todos los datos que pude sacar, no solo del registro de las personas, sino también trabajé con otros libros como los socios del club Victoria, documentos personales que algunas familias me acercaron, así que hay documentos públicos y privados. También el libro que reunían los carnets de conductores de la municipalidad, libros de acta de la comisión de fomento, muchos libros que aportaron datos, todas esas personas que figuran ahí están avaladas por algún documento, este todo documentado”.

Para Leonor, este libro es un manual de consulta, “en la última parte hay 36 historias de vida de personas paraguayas que yo conocí personalmente y que vivieron en Puerto Rico, la mayoría de ellos tuve el gusto de poder entrevistarlos, y a otros que ya han fallecido, tuve que recurrir a familiares para recabar más información”.

Respecto a lo económico, la profesora reconoció, “No fue fácil porque esta vez no pedí recursos externos, financié personalmente este libro, tiene un costo de $ 1400 por unidad y lo quiero vender por $1500, porque es un libro de consulta y ojalá pueda estar en las bibliotecas de las escuelas, de las bibliotecas públicas como una fuente de consulta, creo que ese es el aporte principal”

Hasta el momento se imprimieron los primeros 50 ejemplares, que estarán disponibles en la presentación del libro que se realizará este viernes a las 20 en el cine teatro San Martín, “si tiene una buena venta, recuperaré esa inversión y podré retirar otras 50 copias, y a la medida que la gente solicite vamos a tratar de conseguir”.

El trabajo de Kuhn tiene un formato A4 y contiene 350 páginas, con toda la historia paraguaya en este departamento, “porque Puerto Rico era el epicentro de los trámites, no había registro de las personas en todas esas otras localidades por eso es que todas esas personas acudían a Puerto Rico”.

El libro salió a la luz a mediados de julio, “pero para la información de historias de vida, estuve haciendo entrevistas hasta mayo de este año, en junio entró a imprenta”.

La profesora explicó que no trabajó con editorial por los costos que debería enfrentar, pero que la presencia estética, diseño de tapa, interior y contenido arrojan un muy buen producto, “hubo un diseñador que hizo la tapa, que diseñó el interior, requirió mucho tiempo y trabajo, pero creo que valía para que resulte en un buen producto por todo el contenido que tiene”.