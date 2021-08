Casi 3.000 chicos se vacunaron en Misiones en la primera jornada

miércoles 04 de agosto de 2021 | 5:30hs.

Ayer comenzó en Misiones, como en todo el país, la vacunación pediátrica que abarca a chicos de 12 a 17 años con comorbilidades, con la vacuna Moderna, de Estados Unidos. Fue una jornada intensa para los agentes sanitarios, pero al mismo tiempo satisfactoria para los padres de los menores que esperaban hace tiempo este momento.

En Posadas se dio la particularidad de que se aplicaron primeras dosis a adolescentes con y sin comorbilidades, puesto que muchos padres inscribieron a través de la aplicación Alegra Med a sus hijos sanos y obtuvieron un turno.

No sucedió lo mismo en Puerto Iguazú (ver página 4). Sucede que oficialmente, tanto a nivel nacional como provincial, se dijo que esta primera instancia apuntaba a los chicos con factores de riesgo porque son los más susceptibles a desarrollar cuadros graves frente al Covid-19. No obstante, los padres de hijos sanos gestionaron la inscripción y lograron obtener el turno, lo que generó confusión en la comunidad.

Hasta última hora del lunes, las autoridades sanitarias insistieron en que quienes tenían hijos sanos inscriptos desistieran de ir a los vacunatorios. El mensaje ayer fue similar, un pedido a los padres a esperar la convocatoria pertinente; en tanto, aseguraron que si tienen turno, se les aplicará la dosis.

En toda la provincia se aplicaron 2.945 dosis en el primer día. En Posadas se inoculó en el Polideportivo Finito Gehrmann, en el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir) y en la Casa de la Cultura y del Bicentenario de Itaembé Miní. Entre los dos últimos se aplicaron 800 vacunas.

Alegría por la vacuna

Nicole Del Puerto (16) padece asma y además es celíaca y ayer, acompañada de su mamá, Lorena Da Silva, acudió al vacunatorio que funciona en el Finito Gehrmann de Posadas. Solamente faltaba ella para que toda la familia esté inmunizada con al menos una dosis de la vacuna anticovid.

“Estoy muy feliz porque al fin me vacuné. Todos deberían vacunarse, acá no importan las banderas políticas, no se juega con la salud de las personas”, acotó, con seguridad, la adolescente.

Por su parte, Luis Crivello, papá de Octavio (17), que padece asma, compartió con El Territorio su tranquilidad de que su hijo pueda ir a la escuela y al viaje de egresados protegido de la enfermedad que viene contagiando a millones en el mundo hace poco más de un año.

Con un poco de dolor en el brazo después del pinchazo, Mariano (16), que estuvo acompañado de su hermano mayor, Santiago Vera, se mostró contento. Mariano tiene obesidad, una de las condiciones más complejas frente a la enfermedad, pero ya cuenta con la primera dosis y puede seguir con sus actividades un poco más aliviado, aunque siguiendo con los cuidados necesarios para evitar los contagios.

Otra historia es la de Alberto (28), que tiene síndrome de Down y su médico le recomendó no aplicarse ninguna de las otras vacunas que ya se estaban usando en el país, por lo que la llegada de Moderna y el visto bueno del profesional fue celebrado por toda la familia.

“La verdad es que estoy muy emocionada, estábamos esperando hace mucho este momento y estábamos preocupados por todo lo que se viene con la variante de Delta”, compartió su mamá, María Isabel Morel, quien contó que Alberto es además insulinodependiente. Ellos se acercaron al vacunatorio que funciona en el Imefir.

Por otra parte, las gemelas Josefina y Delfina (13) también tienen asma desde que son pequeñas, por lo que al enterarse de la apertura de la inoculación para su grupo su madre, Teresa Barrios, las anotó sin perder tiempo. También inscribió a su otra hija, Lucía (14), que no tiene ninguna comorbilidad.

Carmen Echenique, que pudo vacunar a su hijo Juan Martín (13, sin comorbilidades), dijo: “Con esto estamos a un paso menos de llegar al final de todo esto. Soy docente y aconsejamos a los papás que no dejen de vacunar a sus hijos”.



Para tener en cuenta

Inscripción.

Es a través de la app Alegra Med, que otorgará los turnos. Los tutores que realicen la gestión deben cargar los datos personales del chico.

Sin turno.

Aquellos chicos y chicas que tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden acercarse con él a los vacunatorios sin turno previo.

Patologías.

Algunas de las comorbilidades que están contempladas en esta etapa son: diabetes, obesidad, enfermedades renales, hepáticas, respiratorias, chicos con VIH, tuberculosis; chicos son síndrome de Down o inmunosuprimidos, entre otros.

