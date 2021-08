miércoles 04 de agosto de 2021 | 6:03hs.

Un nutrido grupo de personas, principalmente mujeres, se movilizaron ayer por las calles de Jardín América para apoyar la lucha de Micaela Cristaldo (24), la joven que pelea por mantener la tenencia de su hija de cuatro años luego de escapar de Paraguay por la violencia que sufría a manos de su concubino.

La marcha fue organizada por la tía de Micaela, Roquelina Rejala, y a la movilización también se sumó Fernando Guzmán, dirigente del Movimiento Evita de esta localidad.

“Una vez mi tía me vio llorando. Le conté mi situación y ella fue la primera que se movió en todo este tema”, agradeció ayer Micaela.

Y, entre lágrimas, continuó: “El papá de mi nena es violento, lo que fue conmigo y también con su propia hija, incluso golpeó a mi hermana y a mi mamá. Me dijo ese hombre que si no me mata a mí, va a matar a mi hija”.

La movilización de la víspera arrancó a las 8 sobre la ruta nacional 12 y la masa luego avanzó hacia el Juzgado Civil, Laboral y de Familia que se encuentra frente a la plaza Colón.

El acompañamiento emocionó a Micaela: “Nunca imaginé que tanta gente se iba a sumar para apoyarme, yo pensé que iba a estar sola. Hoy me di cuenta de que no. Yo me siento feliz, yo no denunciaba al papá de mi nena porque pensé que estaba sola en todo esto, pero hoy la comunidad me expresó todo lo contrario”.

Entre los casi 500 asistentes también se encontraba Fernando Guzmán, del Movimiento Evita, entre otros referentes sociales, quien expresó que “salimos a apoyar a nuestra vecina, ya que se acercó, nos contó su situación y en compañía de Roquelina organizamos la jornada. Sentimos que esto no puede pasar y así como este caso hay otros, por eso agradecemos y felicitamos a esta mamá que se animó a contar y podemos acompañarla”.

Según indicaron, se está programando otra manifestación para el sábado y mientras tanto Micaela sigue a la espera. “Del papá de la nena no sé más nada. Ojalá algún día se arrepienta de todo lo que me hizo, porque él casi me mató”, dijo.

Micaela vivió un tiempo en Encarnación, donde inició una relación un hombre identificado como Robert, con quien tuvo una niña en 2016. La beba nació en Argentina, pero luego la pareja regresó a Paraguay y la violencia de parte del hombre se agudizó. Así fue que en diciembre de 2020 la joven decidió escapar en canoa para regresar a su Colonia Oasis natal, pero ahora el hombre reclama la tenencia de la niña.