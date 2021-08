Qué ver, leer y escuchar

miércoles 04 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Forrest Gump

Paramount+, Netflix

Forrest luchará en la guerra de Vietnam y conocerá al mismísimo presidente de los Estados Unidos. Su vida da un giro de 180°, pero hay algo que no cambiará: el amor de su vida es y será Jenny. Un joven ingenio que participa de los hechos más importantes de la histora de EE.UU.

Igor Grom contra el Doctor Peste

Netflix

Una ola de homicidios a manos de un justiciero enmascarado desata el caos, y el renegado detective Grom y su novato compañero son los únicos que pueden detenerlo. Una película que pone en jaque el concepto de verdadera justicia.

Alejandra Pizarnik. Biografía de un mito

Cristina Piña; Patricia Venti

La obra y la influencia de Alejandra Pizarnik no dejan de crecer. Numerosos lectores en todo el mundo mantienen viva su literatura y cada vez más investigadores se dedican a estudiar a la aún hoy enigmática poeta. Biografía de un mito se suma a la edición de toda la obra de la escritora.

Las inseparables

Simone de Beauvoir

Sylvie y a Andrée son amigas. Juntas aprenderán a librarse de las convenciones y las expectativas asfixiantes de su entorno, ignorantes del trágico precio que tienen la libertad y la ambición intelectual y existencial. Una historia catártica para la autora.

In my mind

Alok-John Legend

“Combinar mi sonido de estudio con intérpretes increíbles y extraordinarios vocalistas como John es una de mis formas favoritas de crear magia”, detalló el reconocido artista brasilero Alok al presentar el nuevo tema.

Only one

Khea-Becky G-Julia Michaels-Di Genius

Tres de los artistas más populares del mundo, Khea, Julia Michaels y Becky G, se han unido en un sencillo conjunto titulado “Only One”, con Di Genius. El lanzamiento de este nuevo single viene acompañado de un particular lanzamiento audiovisual, con variedad de perspectivas.