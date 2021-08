En Jardín América cientos de mujeres marcharon a favor de la madre que escapó de la violencia en Paraguay

martes 03 de agosto de 2021 | 14:38hs.

En la mañana de este martes, un nutrido número de personas -mayormente mujeres- se congregó y marchó por las calles de Jardín América en respaldo de Micalea Cristaldo (24), la madre que junto su hija de 4 años escapó en canoa de la violencia ejercida por su ex pareja en Paraguay, buscó refugio en esta provincia y actualmente, desde el vecino país el acusado impulsa la restitución de la criatura.

La marcha se realizó desde la ruta nacional 12 hasta la fiscalía de la familia, ubicada frente a la plaza Colón de la localidad.

Micaela dijo presente y agradeció el apoyo de los vecinos jardinenses que se movilizaron a favor de su causa. "Es una injusticia que ese hombre quiera llevar a mi hija, porque es violento, se cansó de golpearme y también maltrató a la nena", dijo.

Además, se pactó una nueva marcha para el próximo sábado 7 de agosto, bajo la misma modalidad.

¡Basta de violencia! Exigieron las personas que marcharon esta mañana.

Escapar de los golpes

De acuerdo al relato de Cristaldo, una noche en su casa de Encarnación, Paraguay, sintió que se moría. Su pareja tomó del cuello y no la dejaba respirar.

Todo ocurrió frente a la pequeña por lo que la joven entonces huyó corriendo del lugar y buscó refugio en la casa de su hermana, aunque los días posteriores -dijo- los hostigamientos siguieron. A ella y a su familia.

Finalmente decidió trasladarse a la frontera y cruzar ilegalmente el Paraná en canoa para llegar a su Colonia Oasis natal, donde encontró seguridad. Este hecho ocurrió hace ocho meses, en diciembre del año pasado, con las fronteras cerradas por el avance de la pandemia por el coronavirus.

Sin embargo, tras una denuncia de su ex cónyuge en el vecino país, ahora teme perder la tenencia de la menor. El Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Jardín América llevó a cabo un procedimiento judicial urgente, que se enmarca dentro de la Convención Interamericana de Restitución Internacional de Menores y falló a favor del hombre, lo que obligaría a la mujer a volver a Paraguay.

Micaela junto a su hija, quien el padre pide que sea restituida al vecino país.

"El día que yo huí, Robert casi me ahorcó, me agarró del cuello y no me dejaba respirar. Esa secuencia mi hija vio y cuando llegamos a Jardín América empezó a ir con una psicóloga. Le tiene terror a ese hombre", explicó en cuanto a la relación de su hija con el padre.

"Nosotros somos una familia humilde, yo no sé leer ni escribir, lo único que quiero es que mi hija no vuelva con el padre porque es muy agresivo. Temo por la vida de mi niña, además siempre voy a estar detrás de ella porque nada malo quiero que le pase", agregó.

La súplica de una madre que huyó en canoa de la violencia en Paraguay