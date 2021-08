Padres toman escuela en reclamo por mejoras edilicias y la construcción de un playón deportivo

martes 03 de agosto de 2021 | 9:15hs.

Padres de alumnos que asisten a la Escuela N° 773, del barrio San Lorenzo de la localidad de Montecarlo llevan adelante el segundo día de toma de la institución en reclamo de mejoras edilicias y la construcción de un playón deportivo para la realización de las clases de educación física.

Los padres se presentaron ayer en la institución con carteles y no dejaron ingresar a docentes y alumnos, y manifestaron que seguirán con las medidas hasta tanto tengan respuestas concretas de las autoridades provinciales. La medida continúa en la jornada de hoy.

Eva Vázquez, madre de uno de los alumnos contó que “a principios de año cuando empezaron las clases ya habíamos tomado medidas por la situación edilicia y la supervisora escolar en ese momento recorrió la escuela e inhabilitó algunos sectores como el aula de madera que tenía problemas de electricidad entre otras cosas y se hicieron algunos parches y nada más”.

Al no ver avances en los pedidos, los padres decidieron volver a tomar la escuela hasta que se den respuestas concretas. “Pedimos el plano de las aulas nuevas para saber el proyecto, en la escuela tampoco hay playón deportivo, los chicos tienen educación física en la intemperie, estos días de heladas estaba todo mojado y con barro. Los chicos tienen frío en las aulas”.

Al clausurarse las aulas de madera, los alumnos de sexto y séptimo grado deben compartir espacio con las demás divisiones, por lo que las burbujas son más reducidas, al igual que los tiempos y espacios.

“Hace casi medio año estamos reclamando algún avance y no vimos nada aun, por esa razón no vamos a dejar entrar alumnos ni docentes a la escuela hasta tanto alguien se acerque y nos digan que se tiene pensado en obra y cuando van a arrancar, no podemos seguir esperando” sostuvo la madre.