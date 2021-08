Desde hoy los adolescentes de riesgo se vacunan con Moderna

martes 03 de agosto de 2021 | 1:00hs.

Hoy, desde las 8 de la mañana, todos los vacunatorios habilitados de la provincia de Misiones arrancan con la vacunación a los adolescentes de entre 12 y 17 años con condiciones de riesgo, que son prioridad en esta primera etapa de inoculación con la vacuna Moderna.

Según precisaron desde el Ministerio de Salud Pública, durante la semana se inscribieron, a través de la aplicación Alegra Med, unos 5 mil chicos que al momento de acudir a los vacunatorios con sus padres deben presentar obligatoriamente certificado médico o resumen de historia clínica que acredite su comorbilidad.

En esa misma línea, desde la cartera sanitaria provincial insisten en que no asistan a los vacunatorios todos aquellos que lograron inscribir a sus hijos pese a que no tienen las comorbilidades que figuran en la lista (ver Comorbilidades y riesgos…), puesto que los agentes no harán excepciones y se exigirá la documentación correspondiente.

Indicaron escuetamente que el error del sistema se pudo haber dado a “que es fácil burlarlo”.

Piden paciencia para aguardar el momento de vacunación de los adolescentes sanos, que será en una próxima etapa.

Sucede que los pediatras reciben numerosas consultas de padres preocupados y aconsejan “dejen lugar a los que son de alto riesgo” y se “pongan en lugar de esas madres que viven todos los días con el miedo de que si su hijo se contagia con Covid pueda morir”.

Si bien la vacunación pediátrica empieza hoy, la aplicación Alegra Med sigue abierta tomando solicitudes para asignar los turnos. Se recuerda que los tutores que realicen la gestión deben cargar los datos personales del chico.

La provincia tiene a disposición un lote de 25.200 dosis de la vacuna Moderna, que llegaron a la provincia el pasado jueves y son parte de los 3,5 millones que arribaron al país el 17 de julio producto de una donación del gobierno de los Estados Unidos.

En Posadas, los puestos de vacunación que dependen del municipio estarán apostados en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario en Itaembé Miní (avenida 147 y avenida 150) y en el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir), en avenida Blas Parera 5.100, entre Aguado y Zapiola; funcionarán en el horario de 8 a 16.

También estará disponible el centro vacunatorio que funciona en el Polideportivo Ernesto ‘Finito’ Gehrmann, que depende del Ministerio de Salud Pública. Allí también se vacunará a jóvenes de 12 y 17 años con factores de riesgo de 8 a 16 .

Comorbilidades y riesgos, la prioridad

Se decidió que la vacunación incluirá en una primera etapa a personas entre 12 a 17 años con:

Diabetes tipo 1 o 2.

Obesidad grado 2 y grado 3.

Enfermedad cardiovascular crónica: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes); síndrome nefrótico.

Enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave. Requerimiento de oxigenoterapia. Enfermedad grave de la vía aérea. Hospitalizaciones por asma.

Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

Personas que viven con VIH.

Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas.

Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

Personas con tuberculosis activa.

Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Personas con síndrome de Down.

Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

Gestantes de 12 a 17 años con indicación médica.

Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

Personas con pensión de Anses por invalidez aunque no tengan el CUD.

Personas con pensión de Anses por trasplantes aunque no tengan el CUD.