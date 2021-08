Por baja rentabilidad, cítricos pierden lugar con otras producciones

martes 03 de agosto de 2021 | 6:07hs.

Pequeños productores citrícolas de varios municipios misioneros están tumbando plantas de naranjas, mandarinas o pomelos para hacer espacio a alguna producción nueva. La drástica acción se da a consecuencia de varios años de baja rentabilidad y pagos demorados que no les permiten acceder a mejoras en sus chacras. En tanto, la principal alternativa que toman es plantar algo de yerba mate, por su facilidad de venta y pagos casi de contado. Otros buscan un poco más de lugar para la cría de ganado, una actividad que también viene creciendo. La erradicación de plantas se viene dando en los últimos años, pero ahora sería más evidente por los mayores costos y escasos pagos que se estuvieron recibiendo.

Algunos productores explicaron a El Territorio que tienen dinero para cobrar por la mercadería que entregaron en febrero pasado. Y que ahora les pagarían, con suerte, en los próximos meses un valor de 3 pesos por kilo de fruta. Una cifra irrisoria si se tiene en cuenta que la fruta termina muchas veces en manos de los consumidores a más de 100 pesos por kilo.

“Esta complicada la situación, yo vendí mandarinas en febrero, ya veníamos con un mal año por la sequía. Con el mal clima la fruta no llegó a desarrollarse bien y se descartó mucho. Después gran parte fue para industria (de jugos) y otra parte como fruta. Pero en general, la industria nos descontó bastante”, comentó Roberto Mendoza, un pequeño productor citrícola de la zona de Colonia Aurora.

El agricultor apuntó así que la Cooperativa Citrícola de Misiones les adeuda dinero que era imprescindible para mantener sus plantaciones. “Yo tenía 32 toneladas de mandarina para industria que hasta ahora no me dicen cuando voy a cobrar. Supuestamente nos van a pagar cerca de fin de año, pero es mucho el tiempo. Ya pedimos ayuda al Ministerio del Agro y estamos esperando que nos ayuden o nos consulten por esta situación”, indicó Mendoza y remarcó: “Encima dicen que nos van a pagar unos 3 pesos por kilo. Es un valor bajo, pero además cuando nos paguen va a valer menos todavía”.

El productor detalló que tiene tres hectáreas de mandarina okitsu, una fruta primicia que se hace en Misiones. Pero a pesar de las bondades de la fruta, su plantación sólo le generó atraso.

“Hace como ocho años que venimos con malos pagos. Siempre nos dicen que el próximo año va a mejorar, pero nunca mejora. Yo estoy esperando dar la baja a mis plantas para poder tumbarlas y hacer otra cosa. No tengo yerba, pero podría plantar o hacer algo de ganadería como hicieron mis vecinos”, evaluó.

Recordó que hace unos diez años en Colonia Aurora había unas 100 hectáreas de cítricos. Pero desde ese entonces se fueron reduciendo todos los años hasta casi desaparecer. “Hoy en mi zona que estoy, en Villafañe, soy el único que tiene tres hectáreas de mandarina. Todos mis vecinos fueron más inteligentes y erradicaron sus plantas para hacer ganado o yerba y hoy tienen buenos tractores o camionetas. Yo me quedé con las frutas y me arrepiento”, comentó.

Otro plantador de su zona, Diego González, remarcó que la desilusión viene por los pagos que se fueron demorando y generaron incertidumbre. “El problema fue que se fueron estirando los pagos y no se dijo cuándo se va a cancelar. Preguntamos varias veces cuándo nos van a pagar y desde la cooperativa no nos dan ninguna certeza. Pedimos reunirnos y no nos atienden. Ahora nos estamos reuniendo con productores de otras zonas como San Vicente, Fracrán, Dos de Mayo, El Soberbio, todos están con problemas y están tumbando sus plantas”, comentó.

El productor recordó que posee algunas hectáreas con mandarina okitsu, nadorcott y naranja valencia. Pero ante los bajos precios, está proyectando, como sus vecinos, cambiar de actividad. “Acá los que tienen cítricos los están tumbando, si no los tumbaron todos ya. Hoy quedará como mucho el 30% de lo que tenía de plantaciones Colonia Aurora. No deja ganancia la fruta. Muchos están tumbando para plantar yerba mate”, comentó González.

Y remarcó: “Nadie va a plantar una hectárea de cítricos, eso es seguro. Es un gasto muy grande y hay que esperar cuatro o cinco años para ver la primera producción. Y además no se sabe cuándo se va a cobrar”.

También lamentó que no haya más oferta de compradores para dirigir mejor su producción. “Acá vinieron compradores de Entre Ríos y ofrecían pagar más por la fruta, pero la gente de la cooperativa se molesta si les vendemos. Dicen que quieren toda la producción para ellos, pero el problema es que los pagos son muy malos. Pedimos una ayuda al Ministerio del Agro para que vean nuestra situación y vigilen que recibamos precios justos”, comentó.

