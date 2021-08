Natalia Oreiro le habla a su yo de 15

martes 03 de agosto de 2021 | 6:00hs.

“Los adolescentes no están perdidos. Esta soy yo, cuando tenía 15 años. Ya en ese entonces trabajaba mucho y descuidé mis estudios... Hoy, varios años después, me diría que no corra, que no queme etapas de mi adolescencia, que ya tendré tiempo para crecer”, escribió, Natalia Oreiro en Instagram. Y en esa línea, remarcó que en ese entonces tendría que haber confiado más en los adultos que la aconsejaban. “Me diría que me apoye más en los adultos de mi familia, que me van a poder ayudar y darme la palabra justa”, sumó. La pareja de Ricardo Mollo se despidió preguntándoles a sus seguidores qué le dirían a ese adolescente que alguna vez fueron.