Lucho Velasco: “Cuando los personajes se humanizan atrapan al público”

martes 03 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Una nueva serie se suma al universo de historias ambientadas en hospitales o sanatorios, ya poblado por sucesos como Grey’s Anatomy, New Amsterdam, The Good Doctor, Chicago Med, Doctor House o Doctor Milagro -actualmente la ficción más vista en la televisión argentina-: se trata de Enfermeras , producción colombiana que transcurre en un hospital -el Santa Rosa- y que en nuestro país se puede ver por el canalTelemundo Internacional de lunes a viernes a las 23.10.

Uno de sus protagonistas es Lucho Velasco, actor conocido por sus roles en éxitos como El Chapo, Cumbia Ninja, Rosario Tijeras, La reina del flow o Escobar, el patrón del mal.

En charla con Télam, el colombiano de 52 años cuenta que en la tira encarna al doctor Manuel Alberto Castro, el director del hospital, papel por el que obtuvo el premio India Catalina 2020 como Mejor actor antagónico de serie o telenovela. “El doctor Castro es un gran científico, un médico muy importante y con mucha capacidad para poder ocupar ese cargo; honesto en su forma de actuar y que cuida mucho a los niños y mujeres débiles. Pero fuera de los profesional tiene su lado de ‘conquistador’, le encanta coquetearle a todas las mujeres y tiene una relación con la jefa de enfermeras, Viña -interpretada por Gloria Mayorga-”, arrancó contando Velasco.

Asimismo Castro ‘‘tiene un lado oscuro: siempre está buscando beneficios económicos en todo lo que hace. Para construir el personaje no solo seguí las indicaciones del director, los guonistas y los compañeros de elenco sino también de amigos médicos”, reveló.

Enfermeras explora las dificultades y logros de profesionales poco reconocidos, muy solicitados, pero mal remunerados -cualquier similitud con la realidad no es mera casualidad- que intentan sobreponerse a sus propios problemas para ofrecer lo mejor de sí a pesar de sus conflictos familiares, laborales, sus rivalidades, amores y desamores. Pero además, Enfermeras suma una particularidad: es una de las series que se vio afectada por la pandemia ya que sus grabaciones se vieron interrumpidas durante siete meses, desde marzo a octubre del 2020. Y, por lo tanto, el coronavirus no es ajeno a su trama. Consultado respecto al éxito que tienen las producciones que cuentan historias con el eje en la medicina, Velasco sostiene que Enfermeras se diferencia del resto porque “es una serie que nos involucra a todos los latinoamericanos, que no es pretenciosa y que se dedica a la base de la pirámide de la medicina, como son las enfermeras y los enfermeros. Eso hace que muchas personas se identifiquen porque en nuestra región la medicina es muy compleja y sacrificada”.