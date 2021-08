Santo Tomé: organizó un bono colaboración para solventar el tratamiento de su hijo

lunes 02 de agosto de 2021 | 19:51hs.

Mariela Palacio es santotomeña, y es mamá de Lucas (7) y Gonzalo (3). Los niños padecen de un trastorno específico del lenguaje, motivo por el cual no hablan. Con el mayor comenzó un tratamiento en Posadas, y para costearlo organizó un bono colaboración hasta tanto salga la pensión por discapacidad que tramitó en Anses.

“Mis nenes no hablan, tienen un trastorno específico del lenguaje, lo único que puedo hacer para mejorar la calidad de vida de los dos es terapia. El lenguaje es fundamental para ellos, sin lenguaje no pueden ir a la escuela, no aprenden, eso le acarrea un retraso madurativo”, expresó acongojada Mariana Palacio.

Lucas, el mayor, tiene 7 años y asiste a la Escuela Especial Josefa Fernández Dos Santos; y Gonzalo tiene 3 años y medio, y aún no está siendo tratado. “Cuando Lucas tenga su pensión, comenzaré con Gonzalo el tratamiento”, añadió.

Desde Anses aseguraron que en el mes de septiembre ya estaría la pensión por discapacidad para el mayor de los niños de Mariela.

Para poder costear los gastos de tratamiento, y hasta tanto salga la pensión de Lucas, Mariela organizó un bono colaboración muy accesible. El valor es de 100 pesos, y tiene tres premios: 1 reloj inteligente, 4 mil pesos en efectivo y 1 torta. “Todos los premios fueron donados por gente que me conoce, gente allegada. Quiero vender la mayor cantidad de números para poder irme, y costear el tratamiento de agosto y septiembre, de uno solo de los chicos”, contó. El bono se sorteará el 17 de agosto por bolillero propio. Quien desee colaborar comprando números podrán comunicarse al 3756 59-0500.

No obstante, Mariela agregó que el 11 de agosto tienen que estar en la ciudad de Posadas, ya que tienen un turno médico a las 17 con una médica genetista en las instalaciones de Sigma Salud.