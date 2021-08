"Fiestas seguras": se disparan las consultas en el rubro eventos tras la autorización del Gobierno provincial

lunes 02 de agosto de 2021 | 10:08hs.

Con la situación sanitaria más estable en Misiones y el avance de la vacunación, bajo la denominación “Fiestas Seguras”, los ministerios de Gobierno, Salud Pública, Cultura y Trabajo de Misiones autorizaron la realización de eventos en salones y clubes en la provincia.

Pero las fiestas como casamientos, cumpleaños, disertaciones o desayunos/cenas de trabajo no serán como lo eran previo a la pandemia de coronavirus. Tendrán ciertas características que deberán respetarse por los participantes y los organizadores.

La permanencia de personas será de hasta un 90% de la capacidad del local y no se podrá exceder el centenar de participantes. Será exigencia tener una distancia de dos metros con los comensales de las mesas contiguas, control que estará a cargo de los organizadores de la fiesta.



“Es un número interesante como para arrancar. Eso nos abre una puerta para soñar con ampliar ese cupo en un futuro próximo para poder darle trabajo a tanta gente involucrada en este sector”, sostuvo Valeria Capagli, gerente de Crucero del Norte.



“La idea es que la gente pueda volver a celebrar desde sus burbujas en sus mesas, y a través de la música y la buena onda puedan aisladamente bailar en su sector para que tengamos este distanciamiento tan necesario”, dijo en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva.



“La demanda es enorme, con muchísimas consultas, con gente que nos están pidiendo fechas para fin de año y el año que viene, y las fechas que quedaron postergadas las estamos reagendando. Es un rubro que fue demasiado golpeado y estamos emocionados por volver a trabajar”, afirmó.



Capagli explicó que “hoy podemos organizar todo lo que veíamos normalmente en una fiesta. Lo único que cambia es que en vez de que estemos juntos en una pista de baile, vamos a estar en nuestro sector. Vamos a generar burbujas dentro de cada salón”.



“Podemos armar mesas de cinco, separadas, y que cada uno esté disfrutando en el lugar, sin generar una pista de baile comunitaria, esa es la idea”, enfatizó.



Pasaporte sanitario



Para participar del evento será requisito obligatorio presentar carnet de vacunación anticovid con al menos una dosis de la vacuna aplicada y DNI.



El documento donde consta la vacunación puede ser presentado en formato papel o con la app ‘Mi Argentina’. Esto será controlado en la entrada y de no contar no se podrá ingresar al salón de fiestas.



“Estamos absolutamente a favor de que se vacunen y estamos colaborando con eso. Es una muy buena idea, es una ayuda a la situación, si solicitamos el requisito ayudamos al bien común”, remarcó.



Para entrar al salón habrá que formar fila con dos metros de distancia entre personas. Se controlará la temperatura corporal, higienizarán las manos con alcohol y los pies con una alfombra sanitizante.



Se evitará que las personas salgan del salón y en caso de hacerlo deberán repetir las medidas de higiene. Una vez cumplidos esos pasos se orientará y dirigirá al cliente hacia la mesa que le corresponde.