Cadena solidaria para que Daiana pueda tener su fiesta de 15 años

lunes 02 de agosto de 2021 | 4:00hs.

Daiana Mendoza (14) ya había sido noticia en 2019, al ser vista en la calle vendiendo limones con su mamá para poder juntar algo de dinero para pagar el viaje de egresados de la escuela primaria. Ya en aquel entonces las lenguas filosas salieron al cruce con el dedo acusador juzgando hasta a Dios.

En los últimos días la niña volvió a ser protagonista de las redes por la misma razón. Pero esta vez porque, como muchas, sueña con la fiesta de 15 años -que cumplirá el 29 de este mes-, rodeada de sus seres queridos y volvió a salir a la calle a ayudar a su madre con la venta. Su familia es humilde, tiene dos hermanos menores (13 y 12 años) y su progenitora los cría sola, con lo que puede sacar diariamente con la venta de los limones porque, según expresó, no es beneficiaria de ninguna ayuda del Estado.

No obstante, la red de solidaridad que se generó en torno a lo sucedido fue tan grande que en pocos días aparecieron almas que se ofrecieron a colaborar y a sumar su granito de arena de manera desinteresada para cumplirle el sueño.

El teléfono de Karina afortunadamente no para de sonar: una señora se ofreció a hacer la decoración, otra le regalará la torta y una chica se ofreció a maquillarla y a hacerle el peinado. En tanto, mientras El Territorio estuvo en la casa de Daiana, presenció la llegada de Milagros Sánchez (21), que le donó su propio vestido de 15 años.

“Lo vi en las redes sociales y tenía mi vestido que no lo iba a volver a usar. Está bueno ayudar a que ella pueda cumplir su sueño y tener una noche inolvidable”, compartió.

La emoción de Daiana fue grande, se deshizo en agradecimientos hacia la joven y en complicidad de su hermana menor, Rocío, fue rápidamente a probárselo para mostrar a los presentes cómo le quedaba.

Las lágrimas de su madre expresaron la alegría, y la impotencia al mismo tiempo, de quien quiere dárselo todo pero se ve impedida por los designios de la vida, la desigualdad y la falta de oportunidades.

Daiana, sin embargo, no es pretenciosa. Tiene una sonrisa y una calidez gigantes que desbaratan cualquier culpa que pueda sentir su mamá. “Estoy muy contenta, emocionada de que voy a poder tener mi fiestita”, sostuvo la niña que estudia en el Bop 122 del barrio y es fanática de River y del chamamé.

El festejo será en el patio de la casa, ese mismo domingo desde la tardecita, para que la familia y los amigos -unas 22 personas-, que son también del barrio puedan ir sin problemas.

“Me duele que se digan cosas que no son. La verdad es que no tengo la plata para hacerle la fiesta, somos pobres y yo hace diez años que estoy separada. Pero hubo mucha gente que le felicitó por lo que hizo, pero ella tiene que terminar sus estudios, ser alguien para no ser como yo”, lamentó Karina, su mamá.

La niña ya tiene un proyecto para cuando termine la escuela secundaria: le gustaría ser chef porque la cocina es su mundo. “Le gusta más comer que cocinar”, añadió inmediatamente su hermana Rocío, invitando a todos a unirse a su carcajada. Es que Rocío es su cómplice, la que se prende en todo y aunque son bien diferentes se conocen perfectamente.

“No tengo tarjetas ni CBU, no quiero que me den plata. Los que quieran colaborar que le regalen algo a ella que pueda aprovechar para la fiesta o para ella misma”, acotó la mamá, agradecida por todo lo que ya les fue ofrecido de corazón.

Quienes quieran sumarse a la cruzada solidaria para que Daiana pueda el domingo 29 levantar polvareda en el patio de su casa bailando el chamamé Moneda de dos caras -uno de sus temas preferidos-, se pueden comunicar al celular de su madre: 376-4639704.