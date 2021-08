Vacunación: pediatras buscan a chicos en riesgo y piden paciencia al resto

lunes 02 de agosto de 2021 | 6:07hs.

El inicio de la vacunación contra el Covid-19 en niños y adolescentes de entre 12 y 17 años, con comorbilidades, comenzará mañana. Si bien inicialmente fue anunciado para hoy, hubo que reprogramar la fecha dado que se registraron algunas demoras en envíos de dosis desde Buenos Aires hacia las provincias.

No es el caso de Misiones, que el jueves recibió 25.200 dosis del laboratorio Moderna, parte del lote donado por Estados Unidos a la Argentina. Asimismo la inscripción para la población objetivo sigue abierta mediante la aplicación Alegra Med.

Aunque la demanda todavía es poca, puesto que hasta el viernes había sólo alrededor de 4 mil misioneros inscriptos, las expectativas van en aumento. Los pediatras registraron en los últimos días consultas tanto de padres con chicos con enfermedades de base como de aquellos sin ningún factor de riesgo.

“En mi experiencia personal, los padres para las edades de 12 a 17 sí están consultando. Preguntan para saber la opinión de su médico y luego se mantienen expectantes”, señaló a El Territorio Natalia Marchesini, vocal en la provincia de la Sociedad Argentina de Pediatría.

“El posicionamiento de la SAP establece bien las comorbilidades de los chicos en esta primera etapa, entonces los padres se interesan, se informan, preguntan, pero quedan a la expectativa de cómo va a seguir la campaña”, señaló.

Los factores de riesgo que incorporó la SAP pertenecen a enfermedades cardíacas, neurológicas, renales, respiratorias, obesidad, algunos tipos de discapacidad y otras condiciones de vulnerabilidad. En ese sentido, una vez que el tutor haya gestionado el turno, deberá presentar en el vacunatorio asignado la historia clínica del chico, de lo contrario no se le aplicará la dosis, insistieron desde el Ministerio de Salud Pública.

Desde el Hospital de Pediatría Doctor Fernando Barreyro señalaron que también reciben muchas consultas, incluso de padres de chicos sanos. “Se les sugiere que esperen, que dejen vacunar a los de alto riesgo; se les pide que se pongan en lugar de esas madres que viven todos los días con el miedo de que si su hijo se contagia con Covid pueda morir”, sostuvo Liliana Fernández Sosa, gerente asistencial del nosocomio.

Y agregó: “Además se les informa que seguramente en poco tiempo habilitarán para todos los adolescentes con y sin comorbilidad”.

Por su parte, el médico Guido Barreyro, del sector privado, indicó que recibió muchas consultas de padres dado que tiene una amplia demanda de pacientes con comorbilidades de alto riesgo.

Buscar la población objetivo

En otro orden, el Hospital de Pediatría instruyó a sus profesionales que busquen y alienten a la población objetivo. “Ya se pidió a los profesionales que contacten a los pacientes con comorbilidad y les pidan que se anoten para pedir turno de vacunación”, señaló Fernández Sosa.

“Generalmente los especialistas tienen muy bien identificados y conectados a sus celulares particulares o del servicio, los casos más complicados. En forma individual o como grupos así se mantienen comunicados en forma constante”, explicó la gerente del nosocomio, ubicado dentro del Parque de la Salud en Posadas.

En otros municipios

En Montecarlo hay expectativas respecto a la vacunación de los menores de 18 años y se registran consultas de los padres.

“ Al conocerse de la vacunación hay pacientes que vinieron a pedir la prescripción de la vacuna, eso es bueno por la predisposición”, remarcó la pediatra Ángela Martínez, que se desempeña en los sectores público y privado.

Destacó: “Estamos a favor de la vacunación, creo es una edad difícil de controlar, por lo que incluso a futuro sería bueno vacunar a toda la población de esa edad. Se inicia con niños con comorbilidades porque son los que más riesgos de contagiarse y complicarse tienen por los estudios controles y tratamiento que deben hacer, se exponen mucho”.

Sólo deben tomar paracetamol si hacen fiebre y en caso de otra reacción o dudas, consultar al médico, aconsejó Martínez.

“Hasta ahora no hay miedos en los que me consultaron, porque estaban esperando la vacuna. De hecho la estaban pidiendo por tener a sus hijos con comorbilidades. Sí hay padres, sobre todo aquellos reticentes a las vacunas, que plantean y tienen miedo, pero no me expresaron no querer vacunar a sus hijos”, sostuvo la profesional.

En Puerto Iguazú impera la incertidumbre por parte de los padres de adolescentes respecto a la convocatoria a la inscripción de chicos de entre 12 y 17 años para recibir la primera dosis de la vacuna anticovid.

Si bien en una primera etapa esta campaña es exclusiva para aquellos con comorbilidades, muchos padres inscribieron a sus hijos que no padecen ninguna complicación de salud y obtuvieron el turno para los próximos días, desconociendo que deberán presentar la historia clínica o el pedido médico para la aplicación de la vacuna.

“Yo ingresé a la aplicación y mi hija ya tiene turno para vacunarse este martes (por mañana); si bien mi hija es sana, pude acceder al turno”, indicó, por caso, uno de los padres consultados.



Vacunación

Población objetivo

Adolescentes de entre 12 y 17 años, con comorbilidades. Factores de riesgo: enfermedades cardíacas, neurológicas, renales, respiratorias, obesidad, algunos tipos de discapacidad y otras condiciones de vulnerabilidad.

Inscripción

La preinscripción continúa por la app Alegra Med. Los tutores que realicen la gestión deben cargar los datos personales del chico. En el vacunatorio deberán presentar historia clínica o alguna certificación de la enfermerdad.

Vacuna

Estados Unidos donó a la Argentina un lote de vacunas del laboratorio Moderna. En esta etapa, el gobierno nacional distribuyó 900 mil dosis, de las cuales 25.200 llegaron a Misiones el jueves de la semana pasada.



Vacunatorios habilitados en Posadas

En Posadas, los puestos de vacunación que dependen del municipio estarán apostados en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario en Itaembé Miní (avenida 147 y avenida 150) y en el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir), en avenida Blas Parera 5.100, entre Aguado y Zapiola; funcionarán en el horario de 8 a 16.

También estará disponible el centro vacunatorio que funciona en el Polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann, que depende del Ministerio de Salud Pública. Allí también se vacunará a jóvenes de 12 y 17 años con factores de riesgo de 8 a 16 .

Esta convocatoria fue definida por los turnos designados previamente a través de la aplicación Alegra Med.