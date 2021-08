A Sniechowski se le escapó sobre el cierre

lunes 02 de agosto de 2021 | 6:01hs.

El obereño Tomás Sniechowski (Ford Fiesta) se le escapó la victoria en la quinta final de la Clase 3 del Turismo Pista que se disputó en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Luego de dominar gran parte de la final, el obereño abandonó por un toque cuando restaban 2 vueltas para el cierre del desenlace.

Sniechowski hizo una gran largada y saltó del segundo al primer lugar dejando escolta a Lucas Petrachini (Renualt Clío). El obereño marcó el ritmo y solo fue asediado por Thiago Martínez (Toyota Etios).

En la vuelta 11 se tocaron se tocaron Martínez y Benedetti lo que provocó la salida del auto de seguridad. En el golpe estuvo involucrado el misionero Juan Pablo Urrutia (Ford Focus), quien se encontró con el auto de Martínez parado en el radio de giro. Producto del golpe Urrutia abandonó.

En el relanzamiento Sniechowski volvió a marcar el camino, ahora asediado por Juan Benedetti (Renault Clío), pero se tocaron las ruedas y el auto del misionero no quedó bien, fue perdiendo posiciones hasta que se tocó con Kreiser y salió disparado fuera de la pista por lo que abandonó. Aprovechando todos los toques el ganador fue Andrés D’Amico.

Así, el mejor misionero fue Jorge Possiel (Nissan March), quien largó 40 y remontó 26 posiciones hasta ver la bandera a cuadros en la 14° posición. Por su parte Iñaki Beitia (Renault Clío) llegó en la 15° posición en su primera carrera y Rudito Bundziak (Nissan March) llegó en la 16° posición.

El obereño Martín Blasig (Toyota Etios) tuvo que abandonar sobre el final de la competencia por problemas con su unidad.

Urrutia también abandonó y pese a estar consciente y bajar por sus propios medios fue trasladado al hospital de Concepción para realizarle estudios de rigor.

No largó el eldoradense Luciano Viana (Toyota Etios), quien no pudo entrar entre los 45 que largaron la final.

Bustos fue 14° en la final

Franco Fauret (VW UP) se llevó la final de la quinta fecha de la Clase 2 del Turismo Pista.

Por su parte el apostoleño Bautista Bustos (Ford Ka), se recuperó de una largada complicada y pudo arribar en la 14° ubicación. Mientras que el otro misionero Juan Pablo Abente (VW UP) no fue de la partida de la final.

Bustos arrancó la final en la 14° posición y en la largada tuvo varios toques que lo hicieron caer a la 20° posición. El misionero se fue recuperando y pudo ver la bandera a cuadros en la 14° posición.

Por su parte Franco Fauret logró hoy su primera victoria manejando en gran manera y aguantando los ataques de Luciano González (Chevrolet Corsa), quien lo buscó por todos lados, pero nunca lo pudo pasar. Fauret controló bien para ganar por primera vez en la Clase 2.

La sexta fecha será el 12 de septiembre en escenario a confirmar por la categoría.