TC: Un accidente en el finla privó a Okulovich de un buen resultado

lunes 02 de agosto de 2021 | 6:01hs.

El misionero Carlos Okulovich (Torino) no pudo terminar la octava fecha del Turismo Carretera en el autódromo de San Juan Villucum, producto de un accidente que no pudo evitar a 200 metros de la meta, cuando venía para terminar en el puesto 12 en el Desafío de las Estrellas.

El piloto de la tierra colorada cumplió un gran trabajo y mostró un ritmo muy bueno en toda la carrera. En la parte final pudo progresar en el clasificador y se perfilaba para llegar cerca de los diez primeros, sin embargo un incidente inevitable en los metros finales lo privó de sumar buenos puntos con el Torino del Martínez Competición.

“La verdad es que tuvimos mala suerte. Los pace car salieron el vueltas impares y no pudimos hacer los recambios en esos giros. Después de las dos paradas veníamos 25 y comenzamos a avanzar. En la parte final, cuando veníamos para llegar 12, se produce un accidente en adelante y tuve que frenar. Ortelli que venía detrás no me pudo esquivar y me llevó puesto”, dijo el obereño.

Ya añadió que “fue una lástima porque el auto mostró un gran ritmo, en la parte final tenía el mismo ritmo de los punteros y avancé muchas posiciones. Ahora tendremos una semana para trabajar y recuperar el auto acá en el circuito de San Juan y ojalá tengamos una pronta revancha. Estoy con bronca, pero a la vez conforme y tranquilo por el buen funcionamiento del Torino”.

La final fue ganada en la pista por Valentín Aguirre, pero horas más tarde la ACTC informó que el vencedor fue Gastón Mazzacane, ya que el arrecifeño había perdido una vuelta en el paso por boxes y no recuperó. “Fue un error de la deportiva y tenemos que corregirlo”, dijo Roberto Saibene, comisario deportivo del TC.

La novena fecha del TC se disputará el próximo fin de semana, nuevamente en el autódromo de San Juan. Después, el 22 de agosto se vendrá la décima fecha en Posadas.