Juana y la maternidad

lunes 02 de agosto de 2021 | 6:00hs.

En diálogo con Flor de equipo (Telefe), Juana Repetto presentó a su bebito y contó que su parto respetado fue tan lindo que no ve la hora de volver a pasar por esa experiencia. ‘‘Fue un parto espectacular. Me había preparado mucho para que sea sin intervenciones, en el agua. Pampita también hizo el trabajo de parto ahí, pero ella quería anestesia y salió de la pileta. Belisario nació ahí, nunca me voy a olvidar de esa pileta”, contó, súper nostálgica. Y se despidió subrayando sus ganas de volver a convertirse en madre. “Fue la mejor experiencia de mi vida. Es más, quiero tener otro bebé solo para volver a parir”, sentenció, con una sonrisa.