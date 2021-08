Entrenamiento y clases a los guardias, la nueva vida de La Roca en la cárcel

domingo 01 de agosto de 2021 | 9:00hs.

A poco de cumplirse un año de su detención en el marco del violento asalto a una pareja de jubilados obereños, Cristian “La Roca” B. (31) transita sus días en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul entrenando para no perder la condición física que lo llevó a ser un referente local de las artes marciales mixtas (MMA) y también dicta clases de defensa personal a los guardias.

Por el mismo hecho fue imputado Dante B. (30), quien se halla alojado en la citada dependencia del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y comparte celda con La Roca.

Ambos fueron detenidos el 13 de agosto del año pasado por el hecho perpetrado en perjuicio de Raúl Mousquere (69) y su esposa Marta Chalanczuk (63). Luego, los mismos sospechosos fueron implicados en el millonario robo a una sucursal de Pago Fácil, en Oberá, registrado el 9 de marzo del mismo año.

La imputación se basa en testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad que los ubicarían en inmediaciones del citado local, según informaron fuentes del caso, como también similitudes en el modus operandi, armas utilizadas y vehículo con el cual huyeron tras perpetrar ambos ilícitos.

En tanto, por el asalto al matrimonio de jubilados continúa prófugo Emanuel Jeremías D. L., quien habría sido el conductor identificado en la fuga.

Oportunamente, el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá dictó la prisión preventiva a los dos detenidos, lo que fue apelado por la defensa, trámite que aguarda resolución de la Cámara Penal.

Mientras tanto, La Roca B. se adaptó a la vida carcelaria y no sólo continúa ejercitándose, sino que oficia de instructor de varios penitenciarios, para lo que dispone de un horario especial en el patio.

Asalto a jubilados

Hasta el momento de su detención, Cristian La Roca B. era conocido en su rol de instructor en MMA y poseía un gimnasio. Además era competidor y organizador de eventos de lucha.

Pero el 13 de agosto del año pasado fue noticia por su presunta vinculación en el asalto en perjuicio de Mousquere y su esposa.

El violento robo a los jubilados se registró el 21 de julio, a media mañana, cuando dos malvivientes golpearon la puerta de la vivienda de calle Gobernador Barreyro 631 de Oberá con la excusa de una campaña solidaria.

Así ganaron la confianza del dueño de casa y lograron ingresar al inmueble, donde redujeron y golpearon a las víctimas, al tiempo que solicitaron dinero en efectivo.

El jubilado sufrió traumatismo de cráneo, cortes y excoriaciones en rostro, espalda, brazos y piernas; mientras que su esposa padeció golpes en el rostro.

Una vez dentro del domicilio, uno de los ladrones exhibió un arma de fuego y comenzó a golpear a Mousquere con golpes de puño y a exigirle dinero, pero el sexagenario dio lucha y no cedió, lo que derivó en una terrible golpiza.

Luego del hecho, en entrevista con El Territorio, el damnificado afirmó que en tres ocasiones trataron de ahorcarlo y llegó a sentir que se desvanecía, aunque luchó con alma y vida pensando en ayudar a su esposa.

“Te voy a poner a dormir, me decía. Fueron tres intentos de ahorcarme. Pero luché y me resistí por la desesperación de que le hagan daño a mi esposa. Me preocupaba mucho ella”, comentó.

La violencia desatada generó un shock emocional en la señora Chalanczuk, quien padecía diabetes y luego sufrió un ACV. Todo ello derivó el deterioro de su salud, al punto que falleció el 30 de septiembre del año pasado.

Las pruebas

En primera instancia la investigación se apoyó en el testimonio de dos personas que trabajan en la zona, quienes afirmaron que vieron a los sospechosos abordar y escapar en un Corsa Classic color gris, dominio AA496II, que se hallable estacionado a media cuadra del lugar del hecho.

Luego, el seguimiento de las cámaras de seguridad de varios comercios de la zona permitió trazar el recorrido que hizo el coche con dirección a avenida De Las Américas y posteriormente la ruta nacional 14, en sentido a Campo Viera.

Así, el auto fue hallado en una vivienda de la localidad de 25 de Mayo, propiedad de la madre de Jeremía D. L., quien está sospechado de ser el conductor del rodado al momento del ilícito, aunque continúa prófugo.

Sobre La Roca pesarían elementos de convicción para probar su presunto rol como autor intelectual del atraco contra el matrimonio Mousquere.

En el allanamiento de su domicilio hallaron un guardapolvos color blanco tipo chaquetilla, similar al que uno de los delincuentes utilizó en el asalto del 21 de julio, según la descripción de las víctimas.

En el mismo allanamiento también encontraron un buzo con capucha color gris, un par de guantes color negro y un par de borceguís color negro, elementos que coincidirían con los utilizados por los malvivientes que asaltaron al matrimonio.

Además, en el lugar dieron con un DVR conteniendo imágenes fílmicas, cinco teléfonos celulares -los cuales serán peritados-, un chip de la empresa Personal y “una tablilla con mapas varios, presumiblemente domicilios marcados para comisión hechos delictivos”, precisó una alta fuente del caso.

Dante B. es oriundo Alem pero residía en el barrio Cien Hectáreas de Oberá. En el allanamiento al lugar donde vivía hallaron pantalones tipo buzo color negro y un par de guantes color negro, elementos que habrían sido utilizados en la comisión del delito.

Robo al Pago Fácil

Posteriormente, ambos fueron vinculados con el robo a los propietarios del Pago Fácil, golpe donde los delincuentes se alzaron con un botín de 2.085.000 pesos en efectivo.

Por la logística y violencia desatada, desde el vamos para los investigadores el atraco al matrimonio Mousquere remitió al primer hecho.

Entre las coincidencias en ambos ilícitos se destaca que los malhechores actuaron a plena luz del día en zonas residenciales, con mucha circulación vehicular y de transeúntes.

Al respecto, el 9 de marzo del año pasado al mediodía, Esteban Pacheco (42) y su esposa Débora Welke (35), propietarios del local de cobros, fueron abordados por dos delincuentes armados que los agredieron brutalmente para robarles una mochila que contenía 2.085.000 pesos.

En el forcejeo con los delincuentes Pacheco sufrió un corte de arma blanca en el hombro izquierdo, lo que demandó once puntos de sutura. Además, el hombre y su esposa padecieron múltiples excoriaciones.

Precisaron que ese día a las 12.10 salieron por el frente, como hacían habitualmente, para llevar la plata al banco. Sobre calle Córdoba tenían estacionada la moto, por lo que ya salieron con los cascos puestos, lo que luego les ayudaría a mitigar los golpes recibidos.

Pacheco recordó la escena: “Ya estaba por subir a la moto cuando vi que paró un coche al lado mío y un tipo con casco se bajó corriendo para mi lado, sin decir ni una palabra. Me prendí de la mochila, empezamos a forcejear y ahí me hincó con el cuchillo, pero primero no sentí nada”.

Logró tumbar y someter al primer delincuente que lo atacó, instancia en que el segundo lo abordó por atrás y comenzó a golpearlo con la culata de su revólver y luego lo apuntó, por lo que soltó la mochila y los ladrones escaparon.

Defensa apeló la prisión preventiva

El abogado Pablo Ferster, defensor de La Roca y de Dante B., señaló que apeló el dictado de prisión preventiva y argumentó que sus clientes fueron acusados por “dice que”.

En tal sentido, el letrado obereño atacó el testimonio de dos hermanos -un hombre y una mujer- que relacionaron a los citados y a otras personas con la comisión de varios ilícitos. Incluso, según consta en el expediente 81133/2020 que se tramita en el Juzgado de Instrucción Uno, dichos testigos relataron situaciones relacionadas con drogas, armas bañadas en oro, autos y motos de alta gama.

En ese contexto, en su escrito de apelación Ferster calificó dichos testimonios como “relatos que parecieran haber salido de una pelicula de Hollywood, pero lo más incomprensible es que SS (Su Señoría) y el señor fiscal avalen semejante atropello al derecho”, cuestionó. Opinó que la prisión preventiv dictada atenta contra las garantías y derechos humanos, ya que la “prueba estrella” que complica a sus defendidos es “una mujer que prestó juramento ante SS de decir la verdad y desde que empezó a hablar mintió, involucrando a muchas personas, señalando que las mismas cometieron delitos”.