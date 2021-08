Qué ver, leer y escuchar

domingo 01 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Godzilla vs. Kong

HBO Max

Godzilla vs. Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por aterradoras criaturas, se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad. Con Millie Bobby Brown y Rebecca Hall.

Amphibia

Disney +

La valiente joven Anne Boonchuy es transportada mágicamente a un pantano rural lleno de gente-rana. Allí conoce a un joven rana, Sprig, y a su familia; juntos vivirán una aventura, donde la amistad derriba las barreras de las diferencias.

Santo oficio de la memoria

Mempo Giardinelli

Escrita a lo largo de nueve años, y definida por Giardinelli como su novela “más ambiciosa y querida”, ‘Santo oficio de la memoria’ es una obra monumental, que recorre la historia argentina a través de la saga familiar de los Domeniconelle, inmigrantes italianos en Buenos Aires.

Hijo de hombre

Augusto Roa Bastos

Hijo de hombre (1960) colocó a Augusto Roa Bastos como precursor de la modernidad literaria en el continente. Roa Bastos construye un relato estremecedor sobre las marcas que dejó en el pueblo paraguayo una historia trágica y a la vez grandiosa.

En mi cuarto

Jhay Cortez y Skriller

Jhay Cortez estrena su nuevo single ‘En mi cuarto’, junto a Skrillex. El video protagonizado por Mia Khalifa, es un espectáculo visual que presenta planos de Cortez en motocicleta, y en un camión, todo con una estética de mucha dinámica y velocidad.

Happier than ever

Billie Eilish

‘Happier than ever’, es el segundo álbum de estudio de Billie Eilish.Como pasó con su disco debut ‘When we all fall asleep, where do we go?’, este nuevo trabajo no cuenta con compositores ni productores externos, y fue escrito por Eilish y su hermano Finneas, quien produjo el álbum.