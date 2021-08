Jessica, heredera de Springsteen, hace carrera en los JJ.OO. 2020

domingo 01 de agosto de 2021 | 6:00hs.

La hija de Bruce Springsteen competirá en salto hípico representa a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Fruto del matrimonio del intérprete de Born in the USA y Patti Scialfa, Jessica nació hace 29 años en Los Ángeles. Pero, al poco tiempo, sus padres decidieron que lo mejor para ella y sus hermanos, Evan James y Samuel Ryan, era irse a vivir a un predio de 121 hectáreas ubicadas en Colts Neck, Nueva Jersey, el Estado del que era oriundo el músico. Allí fue donde la joven comenzó a practicar equitación. “Toda niña chiquita ama a los ponies. Y yo estaba obsesionada con el mío”, recordó en una entrevista con CNN Equestrian. Años más tarde, junto a uno de sus caballos más valiosos, Vornado van ben Hoendrick, Jessica obtuvo su primera medalla de bronce en el campeonato regional de Lexington y de ahí no paró. En el 2011 participó en el prestigioso Royal Windsor Horse Show. Y tres años después ganó la Copa de Oro de Estados ­Unidos.

Después de graduarse de Psicología, decidió dedicarse de lleno a la actividad hípica. Actualmente se encuentra en el puesto número 27 en el ranking mundial y es la tercera mejor de su país. También triunfó en España, donde en el 2018 se adjudicó la Copa de SM La Reina. Pero su objetivo, sin lugar a dudas, era participar de los Juegos Olímpicos. Ya había formado parte como suplente en Londres 2012 y se había quedado con las ganas de ser seleccionada para integrar el equipo que compitió en Río de Janeiro 2016. “¡He estado soñando con esto desde que tengo memoria! Agradecimiento infinito a mi equipo, amigos y familia por ayudarme a hacer de esto una realidad. ¡Nos dirigimos a Tokio! Es un honor ser parte de este equipo”, escribió Jéssica en la previa a su viaje.