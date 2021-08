Ico conserva su arado en la chacra como un tesoro

domingo 01 de agosto de 2021 | 6:05hs.

La conservación de la maquinaria agrícola es común entre aquellos colonos que pasaron su vida en la chacra, pues es una forma de recordar tiempos pasados.

En Colonia Oasis, vive Enrique “Ico” Otto, quien a sus 72 años vive en la chacra.

“Si bien salí a trabajar a la ciudad, volví a la chacra, me crié acá y es mi lugar en el mundo”, adujo el hombre.

Ico tiene como tesoro un arado de buey y otros elementos que antes se usaban y hoy los conserva con un gran sentimiento por ellos.

“Mucha gente me quiso comprar todo esto pero yo no vendí porque significan mucho para mí, cuántas satisfacciones me han dado”, remarcó el colono.

Según contó, el arado lo utilizó hasta para sacar mandioca, “en mediodía lograba una alta producción y podía vender”, concluyó.

