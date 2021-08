Creó sus propias máquinas y hoy las conserva como una afición

domingo 01 de agosto de 2021 | 6:05hs.

Francisco Christ (71) es carpintero y metalúrgico en Capioví, pero su amor por los fierros antiguos, las maquinarias y herramientas viejas va más allá de su profesión. “De chico siempre estaba en la chacra junto con mi papá, es más, sé muchas cosas gracias a eso y viví durante muchos años en una zona rural de Capioví”, dijo el hombre, a lo que agregó que en principio su carpintería estaba en una zona rural y luego se trasladó al casco urbano de la localidad, donde tiene su propia metalúrgica, lleno de elementos antiguos.

“Cuando inicié con mi carpintería y como siempre viví en la chacra, en mis inicios hice acoplados de tractor para los colonos, compraba aquellos que estaban viejos y abandonados para restaurarlos”, contó. A su vez dijo que hizo algunos arados que le pedían: “Posiblemente alguno todavía por ahí funciona después de tantos años de trabajo en la chacra”.

Parte de eso que él juntaba lo reciclaba e hizo su primer serrucho mecánico en 1972, además creó su propio cortador de hierro 8 años más adelante. “Antes de eso era cortar todo a mano, mucho sacrificio y no era fácil”, mencionó el metalúrgico, al tiempo que emocionado y entre lágrimas dijo: “Hoy si me regalan un 0 kilómetro no sentiría la misma emoción como cuando probé mis herramientas y funcionaban”.

Incluso el hombre reflejó que su impronta por los elementos de la chacra nunca cesó: “Hice arados a timón para los productores que me pedían y también yo compraba de otra gente ya sea de Misiones o del país maquinarias viejísimas para mi colección”.

Fue así que Francisco cedió para la exposición que se realizó el último fin de semana en la plaza principal de Los Pioneros de Capioví carros viejos, llenos de historia para él. En la plaza se exhiben un carro de buey de 1920, un tractor de 1919 y un arado tumba de reja de 1930. “Algunos son elementos norteamericanos que vinieron a todas las provincias, muy poco a Misiones, principalmente a La Pampa y yo fui comprando y colecciono”, explicó.

Informe de domingo

Reliquias que son tesoros de las chacras misioneras

Posee un museo en la propia casa con objetos de más de 100 años

Expone la reliquia de su familia para enseñar a los niños

Es carpintero y metalúrgico en Capioví

Ico conserva su arado en la chacra como un tesoro

Los tractores forman parte de la vida de los vecinos

Preservar las herramientas como símbolo de progreso

Los pioneros tienen un guardián de la memoria

“Un pueblo que olvida sus propias tradiciones, olvida hacia dónde va”

Cepillos y moledoras de uva que datan de unos 60 años