El mundo Owoko desembarcó en Oberá

Pensar en la infancia, siendo adulto es un gran trabajo y así lo hacen desde Owoko, una empresa que se dedica desde el 2003 a producir ropa para niños, porque están en una gran etapa de sus vidas. A través del mundo Owoko aprenden a usar trajes de superhéroes y usan menos disfraces de adultos.

En Oberá, Elizabeth Navarro se tiró a la pileta en pleno invierno, pero pensando en el mes de los más pequeños, y abrió una franquicia de Owoko que, en los días previos a la apertura, se encontró con futuros clientes que esperaban la llegada de la marca a la ciudad.

Elizabeth es la responsable directa con la empresa, pero su hermano Alejandro Navarro es el encargado del espacio junto a Antonella Boschetti, quienes coinciden con Owoko sobre la responsabilidad de que los niños sólo deben preocuparse por disfrutar de la vida.

“Conocí la marca porque le compraba para mi hija, en los shoppings siempre están y me gustó la calidad, el material, los colores, entonces empecé a averiguar y me dieron la franquicia para abrir en Oberá”, contó Elizabeth a El Territorio.

Llegaron a la Capital del Monte con muchas expectativas, “estamos re contentos, hicimos un estudio de mercado, encontramos este lugar grande con mucha iluminación y circulación de personas”, relató.

Mientras que la sorpresa fue cuando llegaban ansiosos a preguntar futuros clientes, “es más; mientras estábamos arreglando la vidriera, pasaban personas que son clientes de Owoko y nos decían que siempre tienen que viajar a Posadas o Buenos Aires para comprar las prendas, estamos contentos que al fin tendremos una tienda acá”, relató Antonella.

El local es familiar y fomentan la mano de obra local. Es una franquicia y responde a la imagen de la empresa, que envió todo el material: desde los muebles, ideas para la vidriera y decoración.

Owoko es una empresa que empezó a producir en el 2003; con un grupo de amigos, habían comenzado en España y actualmente están exportando y en Argentina tienen franquicias en todo el país.

Sobre los personajes de los cuentos explicaron las emprendedoras, que hay “toda una temática, con el mundo Owoko, todos tienen diferentes nombres y salen por temporadas, encontrás en toda la vestimenta desde remeras, pantalones, baberos, gorritos, con los personajes y en el portal web sale el cuento relacionado a los personajes del momento”.

Mientras que el detalle, no menos importante, es que la marca no hace publicidad con chicos, “tienen un manifiesto que así lo determina, porque hacen ropa para chicos, pero no para que trabajen, en este aspecto, no muestran en las vidrieras imágenes de los niños, sino que se los invita a que entren al mundo Owoko”.

En el local tienen un espacio para que los niños puedan jugar, mientras los padres pueden elegir las prendas, además cuentan con el cobro en todas las plataformas, posnet, Mercado Pago y aceptan todas las tarjetas; están ubicados sobre la avenida Sarmiento 1.334.