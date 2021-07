Iguazú: extienden el operativo de entrega de las tarjetas Alimentar

sábado 31 de julio de 2021 | 11:50hs.

Desde la dirección de prensa de la Municipalidad de Puerto Iguazú emitió un comunicado donde informa que se extenderá el operativo de entrega de las tarjetas alimentar hasta el 6 de agosto.

Según pudo averiguar este medio, cerca de 1.500 tarjetas aun no fueron retiradas por los beneficiarios.

Durante la última semana de julio se llevó adelante el operativo de entre de las tarjetas alimentar, estuvo divida en dos puntos de entrega que contaron con operativo sanitario y organización a fin de que no se genere aglomeración de personas y posible foco de contagio de covid-19. No obstante se cree que por las bajas temperaturas muchas personas no se han acercado a retirar la tarjeta que busca brindar ayuda económica para combatir el hambre de las familias que menos tienen.

Es por ello que esta semana del 2 al 6 de agosto se llevara adelante el segundo operativo de entrega de las tarjetas, con la diferencia es que se concentrará en el Polideportivo Municipal, el horario de entrega será desde las 7 a 13hs. Los beneficiarios deberán presentar DNI.

Cabe destacar que en Puerto Iguazú existen 5.082 beneficiarios del programa nacional que debieron acercarse a retirar la tarjeta que permite la compra de alimentos para mejorar la alimentación de las personas.