En Misiones casi 43 mil vacunados con Sputnik recibirían ya la AstraZeneca

sábado 31 de julio de 2021 | 6:00hs.

Los resultados preliminares de un estudio sobre el uso combinado de la vacuna de AstraZeneca y la primera dosis de Sputnik V demostraron eficacia contra la infección por coronavirus y ausencia de efectos secundarios en las personas inmunizadas, según informó el Fondo Ruso de Inversión Directa.

En consonancia, el Ministerio de Salud argentino convocó a grupos de investigación para realizar un estudio federal sobre la combinación de dosis de las vacunas que se aplican en el país, que son la Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Moderna. De esa manera, otro estudio difundido ayer por el Ministerio de Salud bonaerense, demostró que el 41,6% de las personas que se aplicaron esas combinaciones no tuvieron ninguna sintomatología relacionada a la vacunación, el 8,4% refirió febrícula y dolor de espalda y el 50% dolor en la zona de aplicación.

En ese contexto, en Misiones hay un grupo de 42.683 personas que recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V hace doce semanas y ya están en condiciones de aceptar la vacuna AstraZeneca como segunda dosis para completar el esquema de vacunación contra el Covid-19, si este lunes se aprueba en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) la combinación de vacunas como estrategia sanitaria para frenar la tercera ola con la variante Delta que pisa los talones del país.

Esos 42.683 misioneros representan la población que podría ser la primera en la tierra colorada en condiciones de aceptar recibir una segunda dosis de otra vacuna que no sea Sputnik V, con el objetivo de completar el esquema que les permita generar el mejor nivel de anticuerpos para defenderse de un posible contagio de coronavirus.

Las autoridades sanitarias de todas la provincias se volverán a reunir, esta vez de manera virtual, el lunes al mediodía para tomar una decisión consensuada a nivel nacional sobre qué respuesta sanitaria se va a ofrecer a la población que haya recibido una dosis de la vacuna de la vacuna rusa, pero que a pesar de haber transcurrido el tiempo para ser inoculado con la segunda dosis no pueda hacerlo por faltante de esos segundos componentes.

Cabe recordar que la campaña nacional de vacunación contra el Covid-19 en el país se inició a fines de diciembre del año pasado y desde entonces se aplican la Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm; también se había aplicado la Covishield que comparte tecnología con la vacuna del laboratorio británico. A ellas se sumará a partir del martes la marca Moderna para los menores de edad.

El problema de faltante se está dando solamente con las segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V, porque con las otras marcas de laboratorio hay disponibilidad suficiente. Por eso desde hace varias semanas se empezó a estudiar la posibilidad de esquemas heterólogos que combinen, por ejemplo, una primera dosis de Sputnik y una segunda de AstraZeneca, ya que son vacunas de la misma plataforma de vectores virales.

La combinación de vacunas podría ser una de las soluciones para dar respuesta a esa población, que obviamente está preocupada porque el consejo de los especialistas sanitarios es que la mayor parte de la población esté vacunada con las dos dosis antes de que se dispare la circulación comunitaria en el país de la variante Delta.

Por ese motivo, los ministros de salud de todo el país decidieron acelerar el proceso de vacunación con segundas dosis a toda la población poniendo especial énfasis en los mayores de 50 años.“El objetivo es que en el transcurso agosto, el 60% de quienes tienen 50 años y más cuenten con las dos dosis”, explicó la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

Sputnik V en Misiones

“La vacunación es voluntaria y eso significa que la gente decide en forma personal si concurre o no a recibir las dosis. Nosotros aconsejamos la vacunación porque es la herramienta segura y eficaz que tenemos hasta este momento para frenar la pandemia y evitar las muertes”, explicó a El Territorio el subsecretario de Salud de Misiones, Héctor Proeza.

En ese sentido, es necesario explicar que la vacunación es voluntaria pero significa al mismo tiempo un compromiso social de cada persona. Porque cuanto más gente se vacune más sana estará toda la comunidad y más muertes podrán ser evitadas.

Proeza destacó que “en Misiones contamos con las vacunas necesarias para cumplir el esquema de dos dosis. Pero al igual que en todo el país tenemos faltantes de los segundos componentes de Sputnik V”. En ese sentido dijo que “para decidir qué respuesta se le va dar a esas personas que están esperando la segunda dosis de Sputnik V estamos analizando la evidencia científica que es amplia y se tomará una decisión el próximo lunes en la reunión del Cofesa”.

Consultado sobre la combinación de vacunas como una de las posibilidades a autorizarse el próximo lunes, Proeza dijo que “es necesario explicar que tanto Sputnik V como Astrazeneca son vacunas elaboradas en base a vectores virales que pueden ser combinables porque responden a una misma plataforma”.

Según la información oficial a la que accedió este medio en la provincia de Misiones desde que se inició el operativo de vacunación contra el Covid-19 se aplicaron 196.805 vacunas Sputnik como primera dosis. Transcurrido el intervalo de tres meses se colocaron 54.526 segundas dosis de Sputnik.

Por lo tanto, actualmente en la provincia hay 142.279 personas que recibieron la primera dosis de Sputnik pero que aún no fueron inoculadas con la segunda dosis. Pero no todas esas personas necesitan recibir ya su segunda dosis, porque no todas transcurrieron los tres meses de tiempo que se deja pasar para recibir la segunda vacuna.

De acuerdo a los números oficiales el 30% del total de la población misionera que recibió Sputnik como primera dosis es el universo que debiera ser vacunado lo antes posible porque ya pasó esa ventana de tres meses. Ese porcentaje representa un grupo de 42.683 misioneros que necesitan recibir cuanto antes una segunda dosis que les garantice la inmunidad necesaria para defenderse de la mejor manera posible ante un posible contagio de Covid-19.



Aplican 2° dosis de Sinopharm y AstraZeneca

El plan de inmunización contra el Covid-19 sigue adelante en Misiones y en ese contexto, remarcaron que hay 67.763 misioneros que se aplicaron las vacunas AstraZeneca y/o Sinopharm y ya cumplieron con el intervalo mínimo para aplicarse la segunda dosis.

Las autoridades sanitarias insisten en que no es necesario sacar turno y las segundas dosis de AstraZeneca y Sinopharm están disponibles en vacunatorios fijos, postas móviles, hospitales y Caps de Misiones de la provincia.

De los 67.763 misioneros, 56.255 corresponden para segunda dosis de la vacuna AstraZeneca con un intervalo mínimo de ocho semanas con la primera dosis (56 días).

En cuanto a Sinopharm, son 11.508 los que ya cumplieron los 28 días de intervalo mínimo y pueden aplicarse la segunda dosis.

Es importante recordar que vacunación contra contempla dos dosis para completar el esquema, por eso es clave que concurran a aplicarse el segunda componente.