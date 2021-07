Sandra Rolón, de Eldorado a Grecia para ultramaratón

sábado 31 de julio de 2021 | 5:30hs.

La ultramaratonista eldoradense Sandra Rolón se pondrá nuevamente a prueba en la edición 2021 del Spartathlon, una de las carreras más exigentes del mundo, a realizarse el 24 y 25 de septiembre. “Fui seleccionada entre 8.500 atletas del mundo y quedé entre los 600 que participarán”, anticipó Sandra en diálogo con El Territorio.

Recabando un poco en la historia, el Spartathlon es la ultramaratón más antigua y famosa del mundo. Tiene el mismo recorrido desde hace 2500 años cuando Filípides, un guerrero ateniense, corrió 246 kilómetros desde Atenas hasta Esparta para pedirle a su rey Leónidas que lo ayude junto a su ejército a defender Atenas ante el avance de los Persas.

En lo estrictamente deportivo, la competencia comienza a las 7 de la mañana desde la Acrópolis en Atenas (Grecia) y va pasando por lugares históricos, como el canal Corinto, y monumentos hasta llegar a la estatua del Rey Leónidas en Esparta con un límite de 36 horas, lo que hace que sólo el 40 por ciento de los participantes pueda cumplir el recorrido.

Con experiencia

Sandra participó en la edición del año 2019, justo en los días en los que se cumplían 100 años de la fundación de Eldorado. “Fue una experiencia muy linda y es uno de los anhelos de los deportistas amateurs”, dijo. “Se puede decir que es como correr en Misiones. El clima es muy caluroso, el relieve es similar”.

“Cada lugar que se transita en la carrera es histórico. Tuve la fortuna de firmar el libro mayor de la competencia, de ser la primera misionera en hacerlo. Ese libro se encuentra en un museo donde se exhiben las primeras zapatillas que usó un ultramaratonista, la ropa, etc., todo muy emocionante”, agregó.

Si bien esta será su segunda participación, la atleta reconoce que espera el momento con ansiedad: “La sensación que tengo es de ‘julepe’. No trato de pensar en el recorrido sino en el momento de llegar. Es una carrera muy especial, porque mientras la hacés pasa gran parte de tu vida por tu cabeza, tus afectos, la gente que te ayudó, por quién estás corriendo… aunque no puedo negar que también me siento un poco más firme porque sé a qué me voy a enfrentar”.

“En la carrera anterior había momentos en los cuales parecía que no daba más, pero recordaba que lo mejor que podía hacer era dar lo mejor de mí y llegar. Entonces pensaba en cada cosa que se hizo en mi pueblo, en mi ciudad, en toda la gente, justo en esos días Eldorado cumplía 100 años, y todo eso me cargaba para continuar”, agregó.

Los costos de la participación

El Spartathlon es uno de los desafíos más grandes y abarca un gasto importante (pasajes en avión para Sandra y sus dos acompañantes, y el costo de la inscripción).

“Necesitamos viajar unos días antes de la carrera, cerca del 18 de septiembre, para ambientarnos, descansar bien. Y digo necesitamos porque no puedo viajar sola, me acompañan mi médico y mi entrenador. Los pasajes, por suerte, ya están cubiertos gracias a un particular que nos los consiguió, y nos están faltando 1200 euros para pagar la inscripción mía y de uno de mis acompañantes”, apuntó Rolón.

En el año 2019 Sandra tuvo más tiempo para preparar el viaje, lo que de alguna manera facilitó la obtención de recursos: “Ese año me avisaron en marzo que estaba seleccionada para participar. En este 2021, producto de la pandemia, recién me avisaron hace dos semanas por lo cual todo se complica ya que debo tener pagada la inscripción en los primeros días de septiembre”.

“Imaginate que en el 2019 para poder cubrir los gastos tuve que vender un auto, pero este año no tenemos casi con tiempo para hacer eso. Tenemos que trasladarnos hasta Buenos Aires, realizarnos el test de PCR, que nos cobran otros 100 dólares en Argentina, y otros gastos, pero para todo eso estamos realizando actividades para juntar fondos. Lo urgente es el dinero para la inscripción”, resaltó.

“Es una situación compleja porque todos sabemos que está muy difícil todo y a ningún atleta le gusta tener que pedir. Es como salir a mendigar, y en realidad uno quiere dar a la sociedad cosas lindas. Es un orgullo para Misiones y Eldorado que pueda estar presente. No me gusta la situación pero es excepcional. Por eso, porque es excepcional, agradecemos la ayuda que podamos recibir”, remarcó.

“Tengo la esperanza de que va a haber gestiones, ayudas para poder cumplir los requisitos”, culminó.

Para poder colaborar con Sandra Rolón se pueden comunicar al 03751-409462,o ubicarla a través de las redes sociales.