Estudian circulación comunitaria de la variante Delta en Argentina

sábado 31 de julio de 2021 | 6:04hs.

La variante Delta del coronavirus, que se detectó por primera vez en la India, podría estar circulando de manera comunitaria en el país.

La variante tiene la característica de ser más contagiosa que las otras y producir mayores secuelas en quienes las contraen. Hasta ahora todos los casos informados en el país eran de personas que provenían del extranjero. Pero ayer las alarmas se encendieron al informarse de dos contagios en la ciudad de Buenos Aires en personas que no salieron del país.

“El primer caso se trata de una menor de edad que comenzó con síntomas el día 20 de julio, y cuya muestra fue secuenciada en el laboratorio de virología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez”, dijo el Ministerio de Salud de la Nación.

Sobre el otro caso, indicó: “Se trata de una persona de 32 años que fue diagnosticada Covid-19 positivo el 4 de julio, y en el día de la fecha el mismo laboratorio notificó que su muestra fue positiva para la variante delta”.

A estos se sumaron los catorce casos de Córdoba que salieron a la luz el jueves en un viajero procedente de Lima, Perú, a partir del cual se detectaron trece contagios en sus familiares.

“De los 13 casos relacionados que fueron analizados en el Laboratorio Central de la provincia, en doce se determinó la variante delta, mientras que aún no fue identificada en el restante”, indicó el gobierno cordobés.

En Salta la variante fue detectada en un deportista que ingresó al país desde Europa y por el caso hay 20 personas aisladas.

Hasta el momento en el país hubo otros 28 casos de coronavirus variante Delta en viajeros que regresaron desde el exterior, pero fueron aislados en sus domicilios u hoteles.

A nivel regional, Paraguay informó seis casos que serían de circulación comunitaria en Asunción y la Organización Mundial de la Salud prevé 200 millones de contagiados con la variante Delta en dos semanas.



Murió embarazada de 24 años

Cuatro fallecidos por Covid-19, entre ellos una embarazada de 24 años sin vacunar, se informaron ayer en Misiones. La joven de Puerto Rico no tenía otras enfermedades. Otro deceso se produjo en Posadas. El paciente era un hombre de 77 años, ex tabaquista y con hipertensión, tampoco estaba vacunado. La tercera fallecida fue una vecina de Garupá de 61 años con diabetes e hipertensión. La mujer no se había aplicado ninguna vacuna anticovid-19. La cuarta fallecida fue Sonia Ríos, periodista de Eldorado que luchó varias semanas contra la enfermedad. Era una de las fundadoras de Canal 9 Norte Misionero, medio de amplia trayectoria en el Alto Paraná. Vacunada con dos dosis de Sinopharm y a punto de cumplir 61 años, murió ayer por la mañana y sus colegas la despidieron con sentidas palabras.