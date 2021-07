Bolsonaro no tiene pruebas sobre fraude electoral

sábado 31 de julio de 2021 | 6:02hs.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reconoció que no tiene pruebas, pero sí “indicios” de que existe fraude con las urnas electrónicas que lo consagraron en 2018 y advirtió que podrá no reconocer los resultados de las elecciones de 2022 en caso de que no se cambie el sistema electoral.

“No tengo pruebas, no hay cómo comprobar que las elecciones fueron defraudadas, pero sí tenemos fuertes indicios; no entiendo por qué no quieren el voto auditable, el voto democrático. ¿De qué tienen miedo?”, dijo Bolsonaro, exaltado, con su popularidad cayendo en las encuestas, que dan ganador al opositor Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder ultraderechista hizo una transmisión en vivo por Facebook con un ingeniero informático, mostrando imágenes de supuestos problemas en las elecciones de 2014 y 2018.

El mandatario fustigó al Tribunal Superior Electoral (TSE) y dijo que las urnas electrónicas “no son confiables”, por lo que quienes pierdan la elección de octubre de 2022 podrán hacer presentaciones no reconociendo los resultados.

El TSE rechazó las acusaciones y dijo que los votos son contados y fiscalizados públicamente.

Desempleo histórico

Por otra parte, el desempleo en Brasil se mantuvo cerca de un máximo histórico a pesar del aumento de las campañas de vacunación contra el coronavirus y la reapertura de la mayor economía de América Latina.

La tasa de desempleo descendió a 14,6% en los tres meses que terminaron en mayo, por encima de la estimación media de 14,5% de los analistas encuestados por Bloomberg, informó ayer el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

El desempleo se había mantenido en un récord de 14,7% desde marzo, cuando las empresas cerraron sus puertas y los gobiernos locales impusieron restricciones a la circulación para combatir un aumento de los casos de coronavirus. La serie de datos se remonta a 2012.