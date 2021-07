Perú: Pedro Castillo tiene su primer conflicto de gabinete

sábado 31 de julio de 2021 | 6:02hs.

Un nuevo gabinete ministerial, en el que falta por designar titulares de Economía y Justicia, entró ayer en funciones en Perú, en medio de críticas de sectores de oposición e independientes contra el presidente Pedro Castillo por la designación del congresista Guido Bellido como jefe del equipo.

Castillo le tomó juramento a los ministros casi a la medianoche del jueves, en una ceremonia cuyo inicio se retrasó tres horas sin que hubiera explicaciones.

Para el analista José Carlos Requena, es poco probable que el equipo logre el voto de confianza que necesita del Congreso cuando lo pida en un mes debido a las reacciones de las bancadas de derecha y centroderecha, que sumadas forman mayoría, según afirmó a medios locales.

Por disposiciones constitucionales, si el Congreso no le da la confianza al Gabinete, sus miembros renunciarán y Castillo tendrá que formar otro sin Bellido.

Las primeras reacciones de los partidos de derecha y de centroderecha apuntan a que votarán “no”, mientras que el Partido Morado, de centro y hasta ahora favorable a colaborar con Castillo, también se pronunció en contra.

Sin embargo, si el Congreso le negara la confianza a un segundo Gabinete, Castillo podría disolverlo legalmente.

Bellido, del partido oficialista Perú Libre (PL), no había aparecido en las especulaciones, que daban como casi seguro para la jefatura del Gabinete al ex parlamentario Roger Nájar, una posibilidad que se evaporó por la resistencia de otros sectores, que objetaban su idoneidad moral.

Pero Bellido, ingeniero electrónico y magíster en Economía, de 41 años, también tiene experiencia por sus choques no sólo con la derecha sino también con aliados, a los que acusó recientemente de pretender imponer condiciones y de “ofertarse” para ocupar ministerios.

“’La revolución no necesita peluqueros’ y ‘el trabajo los hará hombres’. El ‘hombre nuevo’ no puede ser ‘maricón’. ‘La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones’. Palabras de nuestro comandante líder cubano Fidel Castro”, escribió una vez. También promovió un boicot contra una empresa telefónica por incluir homosexuales en una publicidad.

Cambios de último momento

Hasta el jueves se daba por hecho que el ministro de Economía sería Pedro Francke, académico de izquierda bien valorado por todo el arco político, pues se le consideraba capaz de disipar los miedos que genera el supuesto radicalismo de Castillo.

Pero Francke no se presentó a juramentar y todo apunta a que cambió de decisión por la presencia de Bellido. Igual ocurrió con Justicia, lugar al que supuestamente iría Avelino Guillén, el ex fiscal que logró el encarcelamiento del ex presidente Alberto Fujimori.