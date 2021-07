Violeta Urtizberea mostró los mensajes de un acosador

sábado 31 de julio de 2021 | 6:00hs.

“Estoy sufriendo acoso de esta persona”, dijo Violeta Urtizberea en sus redes sociales junto con capturas de mensajes que le envió un seguidor, asegurando que difundiría su dirección y que junto con otros fanáticos iría a la puerta de su casa.

“Supuse que usabas peluca. En unos días vas a tener a fans en frente de tu casa”, dijo la persona cuyo nombre la ex actriz de Las Estrellas no dio a conocer. En otro mensaje agregó: “Ya tu dirección se la estoy pasando a todos. Si no lo sabías pasé tu número también. Así vos me bloquees voy a seguir pasando tu nueva dirección”. “Vos sos una mierda”, continuó ella entre enojada, pero también preocupada, y escribió al publicar los mensajes en sus redes: “No soy de dar lugar a estas cosas pero hace un tiempo estoy sufriendo acoso de esta persona, claramente no es la que figura en la cuenta. Tuve que cambiar mi línea de teléfono y no se bien qué hacer”.

Con más de un millón de seguidores en sus redes sociales, Violeta suele subir fotos de su día a día con su pareja Juan Ingaramo y su hija Lila, que en septiembre cumplirá dos años.