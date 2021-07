Los patentamientos de 0KM subieron en julio 6,1% interanual y cayeron 15,4% respecto a junio

viernes 30 de julio de 2021 | 23:00hs.

Los patentamientos de vehículos 0 kilómetro registraron en julio un crecimiento de 6,1% interanual, al sumar un total de 32.338 unidades, informó hoy la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Respecto a junio pasado, las ventas de unidades nuevas marcaron un retroceso de 15,4%, en un contexto en el que se observa una mayor demanda que no puede ser abastecida por la escasez de vehículos.

De esta forma, en los siete meses acumulados del corriente año se patentaron 243.068 unidades, con un incremento de 32,2% respecto al mismo período de 2020.

El presidente de Acara, Ricardo Salomé, dijo que "los números de julio reflejan que el mercado está con un sensible aumento de la demanda que no se ha podido satisfacer del todo, ya que lo oferta está restringida por la escasez de vehículos”.



“La situación nos parece importante mencionarla porque ya está impactando en las previsiones de cierre del año; hoy vemos un mercado cercano a los 400.000 vehículos. De todas formas, vamos a una segunda mitad del año activa, la situación cambiaria de las últimas semanas ha hecho que la gente salga a comprar porque sabe que es un buen momento para adquirir un vehículo y aprovechar las oportunidades que se generan por la brecha existente”, agregó el directivo en un comunicado.



“Más allá de estas cuestiones, nosotros seguimos trabajando desde la cadena de valor con las autoridades nacionales en medidas de fondo que le permitan tener mayor previsibilidad a un sector estratégico como el automotor en el cual le damos trabajo a más de 75.000 personas", agregó Salomé.



Por su parte, Rubén Beato, secretario General de Acara, afirmó que "es el momento de seguir fortaleciendo una producción acorde porque la pérdida de volumen pone en riesgo la rentabilidad del sector y trae aparejadas consecuencias no deseadas”.



“Por eso es importante anticiparnos y buscar en conjunto soluciones, en un momento donde los autos nacionales han tomado mayor protagonismo. Venimos insistiendo hace muchos años en la importancia de alcanzar estos niveles de participación local y ahora no podemos dejar pasar esta oportunidad", acotó Beato.



El ranking de pantetamientos por marcas fue liderado por Toyota, seguido por Fiat, Volkswagen, Renault, Peugeot y Ford.